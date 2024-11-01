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防逃票 地鐵閘口換新計畫嚴重落後

記者和釗宇╱紐約報導
為防止逃票，大都會運輸署此前推出新一代閘口，但MTA高層日前承認，閘口換新的項目進度已經嚴重落後。(MTA提供)
為防止逃票，大都會運輸署此前推出新一代閘口，但MTA高層日前承認，閘口換新的項目進度已經嚴重落後。(MTA提供)

為防止逃票，大都會運輸署(MTA)此前推出新一代閘口，讓乘客很難跳過閘門；但MTA高層日前承認，閘口換新的項目進度已經嚴重落後。

紐約地鐵的逃票問題長期以來難以解決，無論是低頭鑽入、從上躍入，還是先把欄杆往回拉、從旁邊蹭進去，市民總能開發出新的逃票方法，MTA此前承認，地鐵一年的逃票損失就要將近億元；MTA今年推出新款閘門，由金屬和玻璃製成，高度大約等同於正常人的胸部位置，很難直接躍過，當乘客刷MetroCards或使用OMNY無接觸支付進入車站時，閘門會自動打開，並在乘客經過後迅速關閉。

今年5月，MTA表示將在全市四個區的15個車站安裝新閘口；但在本周的MTA董事會上，MTA建設和發展主管斯普林格(Jamie Torres-Springer)表示，新閘口的「一些組件」可能會在今年年底前才抵達，而且他並未透露這些組件是否會應用於15個車站中，「我們正在解決一些技術上的問題，並計畫進行測試。」

MTA執行長利博(Janno Lieber)則表示，新閘口必須與提供OMNY卡系統相配，「這其中涉及技術上的複雜性。」

目前，新閘口僅在全市四個車站試點，其中一個車站換成新閘門後，車票收入增加了20%；一位MTA發言人表示，新閘門仍在調整中，防止有逃票者發現新的漏洞，MTA正要求供應商改進現有的新閘門，在全系統內進行測試，另外資金也是問題，MTA打算花費11億元來更新150個車站的閘口，但目前只有一半資金到位。

MTA 地鐵 大都會

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