防青少年「地鐵衝浪」 亞當斯籲市民舉報

市長亞當斯、市警察局代理局長唐倫和市教育總監羅莫斯10月31日呼籲市民，若在地鐵中目睹「地鐵衝浪」行為，應立即撥打911。(取自市長辦公室)

市長亞當斯 (Eric Adams)、市警察局代理局長唐倫(Thomas G. Donlon)和市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)10月31日呼籲市民，若在地鐵中目睹「地鐵衝浪」(subway surfing)行為，應立即撥打911；市府正利用科技手段打擊這一危險趨勢，以保障青少年安全。

市警察局目前運用911來電數據，針對地鐵衝浪行為多發地區加強巡邏，並部署無人機和現場應急小組，無人機透過巡視地鐵車頂，一旦發現有人衝浪，即可通知列車在下一站停車，並將人帶離現場；據市警局報告，該計畫自實施以來已挽救了114名衝浪者，年齡範圍從九歲至33歲不等，平均年齡僅14歲。

除加強執法，市府還推動了「地鐵衝浪致命——待在車內，生命寶貴」(Subway Surfing Kills – Ride Inside, Stay Alive)宣傳活動。宣傳內容由青少年團體創作，已通過電子海報形式分發至全市1800所公立學校、各大地鐵站 和校園內。

在宣傳活動之外，亞當斯今年2月對多家社群媒體 公司提起訴訟，指控其對青少年健康造成負面影響，並要求這些平台對青少年心理健康危機負責。

市府的數據顯示，J、M、Z路線和華人常乘坐的7號線為地鐵衝浪的多發路線，華人乘客劉女士曾在7號線地鐵中親眼目睹過地鐵衝浪；她回憶，當時幾名青少年從車廂的一頭跑到另一頭，甚至從車廂爬上車頂，隨著高速行駛的列車奔跑，最後從另一端跳下來，「在車頂奔跑時，聲音非常響亮，像打雷一樣，讓車上所有人都非常緊張，生怕發生意外」。