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86街周邊商家長期提供物資 布碌崙民代頒感謝狀

記者馬璿／紐約報導
多位民代日前贈予布碌崙86街周邊店家感謝狀，感謝商家長期提供現場民眾物資和餐食。圖為位於海灣公園路的新天地美食坊。(記者馬璿／攝影)
多位民代日前贈予布碌崙86街周邊店家感謝狀，感謝商家長期提供現場民眾物資和餐食。圖為位於海灣公園路的新天地美食坊。(記者馬璿／攝影)

多名布碌崙(布魯克林)民代日前贈予86街周邊店家感謝狀，感謝商家長期提供物資和餐食給當地反建遊民所的示威群眾；捐贈物資的華人商家表示，商家只是多付出了材料成本，是民眾與義工的眾志成城，才能讓抗爭走得更長久，肯定他們在過去三個月以來的付出。

市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、49選區區領袖謝曉瓊與86街義工當日拜訪店家們，感謝他們對抗爭的支持；每日固定贈送便當的新天地美食坊老闆馮靄明與弟弟馮立明共同接受感謝狀，馮靄明表示，他在7月的抗爭中被莊文怡服務社區的精神感動，成為開始捐贈便當的契機，他認為不論抗爭結果如何，社區民眾一定要為自己發聲，而相信此等不放棄的精神也將流傳給後代。

馮靄明也感謝社區的回饋，他表示自7月抗爭以來便有許多民眾慕名而來，甚至收到民眾自發提供的食材和捐款，希望減輕商家的負擔；莊文怡感謝老闆的無私付出，也希望社區的積極文化能繼續傳遞，讓社區流傳正向的互助精神。

據86街義工團隊表示，抗爭初期時義工走訪周邊所有商家尋求合作，在團隊的努力下終獲得固定餐食給現場堅持的社區居民；當日86街上的農家大排檔、大吉大利參茸行、德旺食家、順得人私房菜、康乃馨、何恭程診所、孖寶餅屋、好運果菜批發與美髮村等定期捐贈的商家也獲頒感謝狀。

多位民代日前贈予布碌崙86街周邊店家感謝狀，感謝商家長期提供現場民眾物資和餐食。...
多位民代日前贈予布碌崙86街周邊店家感謝狀，感謝商家長期提供現場民眾物資和餐食。(記者馬璿／攝影)
每日固定贈送便當的新天地美食坊老闆馮靄明(右)與弟弟馮立明(左)共同接受感謝狀。...
每日固定贈送便當的新天地美食坊老闆馮靄明(右)與弟弟馮立明(左)共同接受感謝狀。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 眾議員 遊民

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