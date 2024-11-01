全年無休 第一保健在法拉盛設新辦公室

第一保健新辦公室舉辦開幕儀式。(記者尤昱程／攝影)

第一保健(Healthfirst)日前在法拉盛 舉行新社區辦公室的開幕儀式，旨在服務當地日益增長的華裔、韓裔、孟加拉裔、印度裔及西語裔社區人口，為居民提供便捷的醫療保健和資源支持。

第一保健總裁兼執行長王佩錦(Pat Wang)表示，目前第一保健的會員中，超過45萬人居住在皇后區，而在法拉盛地區，有三分之一的居民都是第一保健的會員；她指出，新辦公室將全年無休為社區提供健康保健資訊、保險註冊等服務，尤其針對即將到來的醫療保險 年度登記期，居民可前來諮詢和註冊健康保險計畫。

第一保健亞裔 市場總裁王惠嶽表示，隨著法拉盛地區人口增長，特別是華人和其他亞裔族群的增加，公司希望能提供更貼近民眾的醫療服務。

王惠嶽表示，未來辦公室將定期輪換展出當地藝術家的作品，讓居民在獲得醫療服務的同時，還能享受到藝術和文化的氛圍；此外第一保健希望能將這裡打造成社區的文化中心，未來將定期舉辦健康和文化活動，例如針灸、心理健康講座以及太極示範等，讓居民在這裡獲得醫療保健之外的豐富體驗。