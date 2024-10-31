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學生抱怨聖誕連假被切斷 紐約市宣布師生多放1天假

記者曹馨元╱紐約報導
今年12月23日將成為公立學校的休假日，讓學生和教職工能與家人在聖誕佳節有多一天的共處時光。(記者曹馨元╱攝影)
今年12月23日將成為公立學校的休假日，讓學生和教職工能與家人在聖誕佳節有多一天的共處時光。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)、市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)和教師聯合工會(United Federation of Teachers)主席穆格魯(Michael Mulgrew)30日宣布，今年12月23日(周一)也將成為公立學校的休假日，讓學生和教職工能與家人在聖誕佳節有多一天的共處時光。

往年，12月24日至1月1日是公立學校的冬季休學期(Winter Recess)，但今年的12月23日落在周一，一名來自布碌崙(布魯克林)的中學生瑞尼爾(Issac Regnier)，對切斷周末的連休表示不滿，他也指出這一天真正想上課學習的學生也寥寥無幾；因此他發起請願行動，試圖將這一天也改為休假日，最終獲得了近2萬3000個簽名。

亞當斯表示，瑞尼爾的這場勝利也能讓年輕人意識到，他們的聲音很重要；他也認同放假前只上一天課會導致大量學生當日缺課，「所以這樣做很合理」，但他同時也強調，公立學校仍將只維持180天的休假，不會影響原先的上課天數，孩子的教育也不會受到影響。

史岱文森高中(Stuyvesant High School)一名高三學生的家長焦女士對於多放一天假的消息表示很意外，也很驚喜」；她此前就打算趁著假期帶孩子去佛羅里達州度假，還在要為23日上學而苦惱糾結，不知是否要為孩子請假，如今當局宣布這一消息，也讓他們的旅行計畫更圓滿，感到十分開心。

監羅莫斯認為，額外的一天假期能確保學生在新學期前充滿電，「我們很高興能為他們送上假期的禮物」；穆格魯也稱「這是一項正確的決定」，能夠讓教育工作者有更多時間與家人相處，也能為新學年做好準備。

公立學校 亞當斯 布碌崙

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