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3共和黨法官候選人訪世報 強調需關注語言與文化差異

記者高雲兒╱紐約報導
三名共和黨籍法官候選人訪問世界日報紐約社，從左至右是韋納、馬隆妮、世界日報社長張宗智、沙納漢。(記者高雲兒╱攝影)
三名共和黨籍法官候選人訪問世界日報紐約社，從左至右是韋納、馬隆妮、世界日報社長張宗智、沙納漢。(記者高雲兒╱攝影)

三名角逐皇后區法官職位的共和黨籍候選人近日共同訪問「世界日報」紐約社，與社長張宗智就各自競選的目標、司法理念以及如何更好地服務多元化社區交流，他們分別是競選皇后區遺產法庭法官的韋納(Stephen Weiner)、參加紐約市民事法庭皇后區特別選舉的沙納漢(William D. Shanahan)、以及競選皇后區民事法庭法官的馬隆妮(Mary-Ann Maloney)。

在訪談中，三位候選人均強調司法經驗的重要性，並闡述了他們在各自領域中的專業背景；韋納作為擁有數十年遺產法專業經驗的律師，專注於信託、遺產規畫和遺產訴訟，他表示，遺產法庭的效率問題長期存在，影響了許多家庭，尤其是那些因親人過世而陷入經濟和情感困境的家庭。

如果他當選，他的首要任務是通過優化法庭流程來縮短案件處理時間，為皇后區居民提供更及時有效的服務；韋納還提到，他特別重視殘障人士和特殊家庭的法律需求，並致力於改善監護人指定程序，以更好地保護這些脆弱群體的權益。

沙納漢則擁有超過30年的民事與刑事案件經驗，曾擔任12年助理地區檢察官，並擁有豐富的法庭實戰經歷；他強調，作為一名有著深厚法律背景的候選人，他能夠為紐約市民事法庭帶來獨特的視角和公正的判決。

沙納漢特別強調「經驗」對法官職位的重要性，「選法官不是選和你長得像的人，經驗至關重要」；他表示，紐約市律師協會和皇后區律師協會均已認可其法律專業能力，若當選，他希望為民眾提供高質量的司法服務，並改善目前的案件處理流程。

馬隆妮作為少數族裔女性，擁有27年的律師經驗，並曾處理多數涉及移民、家庭法等不同領域的案件；她表示，自己移民的背景讓她深知少數族裔和低收入家庭在法庭上所面臨的挑戰，因此希望當選後能夠為這些群體發聲，成為一位公正且具有同理心的法官，馬隆妮分享了她在法庭中具備的管理經驗，表示若當選將盡快處理積壓的案件，讓當事人都能得到迅速而公正的判決。

三位候選人一致表示，在皇后區這樣多元化的社區中，法庭的服務不僅需要公平公正，更需關注語言與文化的差異，並提出將致力於改善翻譯服務及加強社區互動；他們表示，希望在各自競選中強調其專業能力和公平理念，爭取更多社區支持。

三位候選人一致表示，在皇后區這樣多元化的社區中，法庭的服務不僅需要公平公正，更需...
三位候選人一致表示，在皇后區這樣多元化的社區中，法庭的服務不僅需要公平公正，更需關注語言與文化的差異。(記者高雲兒╱攝影)

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