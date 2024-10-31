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高中生遲到硬闖教室 華裔老師勒脖被捕 不少人為他喊冤

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙拉菲逸國際高中一名華裔老師涉嫌勒脖學生遭逮捕。(谷歌街景圖)
布碌崙拉菲逸國際高中一名華裔老師涉嫌勒脖學生遭逮捕。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)一所公立高中29日發生一起華裔老師攻擊學生的案件，27歲的華裔老師曾蓋瑞(Gary Zeng，姓名皆音譯)涉嫌用手掐一名15歲學生的脖子，導致其受傷；曾蓋瑞隨後被警方逮捕，在布碌崙刑事法庭被控多項罪名，據了解他目前已被市教育局調離學校，等候法庭審理。

警方稱，該案件發生於29日中午12時30分左右，在巴斯海灘(Bath Beach)的拉菲逸國際高中(International High School at Lafayette)；曾蓋瑞因受害學生遲到，不許他進入教室，而該學生不理會曾蓋瑞，直接走進課室，導致雙方發生身體衝突。警方表示，曾蓋瑞過程中將學生的頭緊挾在腋下，導致其受傷。

學生報警後警方到校調查，受害學生向警方表示，案發前他和多名同學遲到了，老師確實曾指示他們留在教室外，但後來他們仍走進了教室；受害學生因頸部瘀傷被送往布碌崙瑪摩利中木社區醫院(Maimonides Midwood Community Hospital)接受治療，院方發現該學生頸部有傷痕，但沒有生命危險，在醫院接受檢查不久後他便獲准出院。

曾蓋瑞則在當天下午1時46分在拉菲逸國際高中校園內遭警方逮捕，他隨後被控多項罪名，包括二級勒頸(Strangulation)，非法阻礙呼吸(Criminal Obstruction of Breathing)，危害兒童福利和三級攻擊等罪名。

警方透露，曾蓋瑞被捕後曾在警局承認犯錯，他說道，「我當時失去了理智，不應該這麼做」；由於案件涉及一名未成年學生，警方沒有公布受害者的身分，但有消息指出，受害學生是阿拉伯裔。

市教育局發言人萊爾(Jenna Lyle)表示，不可接受老師出現攻擊行為，在校園內沒有什麼比學生的安全和福祉更為重要；她還指出，涉案老師目前已被調離學校，等待警方的調查和法庭審理結果，一旦罪名成立，其職務將被終止。

儘管該名教師已被控罪，但還是有不少人為曾蓋瑞喊冤，認為這件事肯定有另一面，也覺得現在的學生對老師愈來愈暴力、為所欲為；也有民眾表示，現今的老師缺少權威，說什麼學生也聽不進去，難以掌控。

布碌崙 教育局 華裔

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