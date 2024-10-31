布碌崙10月槍擊案和性犯罪激增 其他重罪持續下降

布碌崙10月槍擊案和性犯罪激增，其他重罪則持續下降。(記者胡聲橋╱攝影)

市警總局的最新統計顯示，布碌崙 (布魯克林)的暴力犯罪繼8月和9月出現下降的良好勢頭後，10月份繼續呈下行趨勢，不過槍枝暴力和性犯罪卻出現激增的現象，成為布碌崙的主要犯罪問題。

從9月30日至10月27日，布碌崙全區的主要重罪案件比去年同期下降了約14%，布碌崙的攻擊、搶劫和盜竊案件數量都有所下降；然而多個華社在內的布碌崙南區勤務指揮中心轄區內，汽車盜竊案卻飆升了16%，在犯罪率普遍下降的情況下，汽車盜竊犯罪率的上升非常顯著。

10月份，布碌崙全區共報告了六起謀殺案，與去年完全相同，但槍枝暴力事件卻大幅增加；布碌崙南區的槍擊 案數量上升了20%，布碌崙北區的漲幅更是超過31%，全區10月份共發生27件槍擊案，幾乎每天一起。

10月12日一名27歲的男子在弗萊布許(Flatbush)遭槍擊身亡，數天後，一名槍手在卡納西(Canarsie)遊樂場開槍擊中一名18歲男子的頭部，致其重傷；10月23日前後發生了兩起互不相關的槍擊案，在東紐約(East New York)造成一名男子受傷，在皇冠高地 (Crown Heights)導致另一名男子死亡。

強暴和其他性犯罪在布碌崙某些地區也大幅增加，雖然強暴案在布碌崙北區減少了幾乎三分之一，但在布碌崙南區卻增加了超過100%，從9月29日到10月27日，布碌崙南區共報告了23起強暴案；警方統計數字顯示，光是東弗萊布許(East Flatbush)10月份就發生了七宗強暴案，非強暴性犯罪在布碌崙南區也增加23%以上，在布碌崙北區則增加了80.6%，自8月份以來，性暴力案件在布碌崙出現間歇性增長。

就捷運 系統內的犯罪而言，布碌崙南區的捷運犯罪率僅下降11%，而布碌崙北區的捷運犯罪率卻上升了72.7%，在28天內共發生了19起案件，這些犯罪包括當眾猥褻、搶劫和襲擊案等。