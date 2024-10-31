紐約客談／電單車激增頻釀事故 外賣郎不應為此買單

隨著疫情 期間外賣行業的蓬勃發展，電單車的使用頻率劇增，電單車事故的頻發也引起社會的廣泛關注；但許多事故的背後，不僅僅是車主的個人行為，還反映出更深層次的法治規範問題。

對於電單車的批評集中在交通安全與鋰電池使用安全兩點。在交通安全方面，隨著外賣行業的逐步擴張，競爭也日益激烈，迫使外賣郎在時間上承受巨大壓力；為了獲得更多的訂單，他們往往不得不在交通繁忙的街道上快速穿梭，這種趕時間的心態，無形中增加了事故發生的風險，然而這並非他們所能控制的，而是整個行業生態所造成的結果。

其次，基礎設施的不足也在事故頻發中扮演重要角色，紐約的道路設計以行人為重，未能適應日益增長的電單車交通，缺乏足夠的專用車道和安全標識，致使外賣郎在行駛中面臨更多危險；這不僅影響到他們的安全，也威脅到其他道路使用者的生命。

而在鋰電池安全方面，由於進口產品標準較低和合法、安全替代品的成本高昂，不合規產品充斥電池和電單車市場；外賣郎是一個移民 占多數的行業，2021年紐約市 所有外賣郎中就有約80%為移民，對他們來說，電單車可能是養活一家幾口人的謀生工具，若只是粗暴的切斷廉價非法車輛的供應鏈，可能會讓這些時薪本就不高的新移民背負更大的經濟壓力。

而在此問題中最大的受益方可能是雇用大量外賣郎的訂餐平台，他們一邊受益於廉價勞動力，一邊不用對電單車或鋰電池安全問題負更大的責任；解鈴還需繫鈴人，解決電單車安全問題還需追根溯源，通過法律法規加強對送餐平台問責制度。