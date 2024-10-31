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涉詐騙紐約上州提康德羅加堡居民 布碌崙華女遭逮

記者馬璿／紐約報導
布碌崙華裔女子陳惠涉嫌詐騙提康德羅加堡居民被捕。(當地警方提供)
布碌崙華裔女子陳惠涉嫌詐騙提康德羅加堡居民被捕。(當地警方提供)

一名報住在布碌崙(布魯克林)的華裔女子陳惠(Hui Chen，姓名皆音譯)，30日被爆出涉嫌詐騙一名居住在紐約上州提康德羅加堡(Ticonderoga)的居民；消息指出，她於24日遭當地警方逮捕，並被指控涉嫌三級竊盜未遂與五級共謀罪。

提康德羅加堡警方表示，一名自稱是金融機構專員的男子，透過電話試圖詐騙一名提康德羅加堡的居民，要求其協助提領巨額現金；這名男子指示民眾將錢財打包，並表示會安排人員上門提取，不久後33歲的陳惠便開車來到受害者的住家，準備領走現金。

截至當前，提康德羅加堡警方並未透露此案是否有其他落網的共犯，也並未公布他們的身分，僅表示陳惠並非美國公民，當地警方在與紐約州警合作後已將她移交至國土安全部；據地圖顯示，從布碌崙下城開車北上至提康德羅加堡需耗時五小時，但警方並未透露陳惠驅車前往以及被逮捕的時間和涉案金額，表示此案仍在調查階段，更多詳情有待進一步追查。

根據紐約州法，三級重大竊盜未遂屬D級重罪，刑罰範圍從緩刑至監禁不等，一旦定罪最高可處七年刑期，若為初犯可判處緩刑，但過去10年內若曾被判處三級重大盜竊罪，將受到最低二至四年的監禁；而五級共謀則屬A級輕罪，刑罰可能包含最高一年監禁，根據具體情況可採以緩刑或罰款等替代措施。

布碌崙 紐約州 紐約上州

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