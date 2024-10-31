華埠商改區迎萬聖節 五分局歡迎小孩登門討糖

華埠商改區將大桶糖果送往曼哈頓華埠的五分局，也為華埠共13家新興小商家送去糖果桶，為萬聖節活動預熱。(記者曹馨元╱攝影)

華埠商改區 日前將大桶糖果送往曼哈頓華埠的市警五分局，也為華埠共13家新興小商家送去糖果桶，為今(31日)的萬聖節 活動預熱；五分局也表示，在萬聖節當天歡迎孩子們前往討糖。

本次分糖是準備華埠商改區萬聖節的「糖果尋寶」活動，吃茶三千、Paper Sons、瓷禧Teazzi等13家食肆特地提供額外糖果，鼓勵參與者穿梭街巷「尋寶」。這些食肆均為近年開張的新店，商改區表示，希望能以此舉為大人小孩帶來收穫大把糖果的滿足感時，也幫助這些新店積攢人氣、打響名號。

華埠商改區也為紐約市警(NYPD)五分局送去大藍糖果。五分局警員表示，往年的萬聖節總有家長帶著小孩來警局裡討糖，「可能是他們覺得來警局裡要糖更安全吧」，孩子們各式各樣的裝扮也讓他們覺得十分可愛；而今年，五分局也將為孩子們打開大門，歡迎大人小孩前往。

「糖果尋寶」將於今(31日)全日進行，此外，作為市交通局(DOT)的年度「不給糖就不讓過」(Trick-or-Streets)活動的一部分，華埠也將於當日下午3時至8時開放披露街(Pell St.)和宰也街(Doyer St.)廣場，帶來嘉年華遊戲、社區合作雕塑、馬戲團表演等豐富的活動。

華埠商改區歡迎全體市民免費前往，但也提醒，往年在下午3時就已經人潮洶湧、不到6點糖果就所剩無幾，感興趣的市民可以儘量早點到場，以求有最好的活動體驗。