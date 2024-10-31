我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

華埠商改區迎萬聖節 五分局歡迎小孩登門討糖

記者曹馨元 ╱ 紐約報導
華埠商改區將大桶糖果送往曼哈頓華埠的五分局，也為華埠共13家新興小商家送去糖果桶，為萬聖節活動預熱。(記者曹馨元╱攝影)
華埠商改區將大桶糖果送往曼哈頓華埠的五分局，也為華埠共13家新興小商家送去糖果桶，為萬聖節活動預熱。(記者曹馨元╱攝影)

華埠商改區日前將大桶糖果送往曼哈頓華埠的市警五分局，也為華埠共13家新興小商家送去糖果桶，為今(31日)的萬聖節活動預熱；五分局也表示，在萬聖節當天歡迎孩子們前往討糖。

本次分糖是準備華埠商改區萬聖節的「糖果尋寶」活動，吃茶三千、Paper Sons、瓷禧Teazzi等13家食肆特地提供額外糖果，鼓勵參與者穿梭街巷「尋寶」。這些食肆均為近年開張的新店，商改區表示，希望能以此舉為大人小孩帶來收穫大把糖果的滿足感時，也幫助這些新店積攢人氣、打響名號。

華埠商改區也為紐約市警(NYPD)五分局送去大藍糖果。五分局警員表示，往年的萬聖節總有家長帶著小孩來警局裡討糖，「可能是他們覺得來警局裡要糖更安全吧」，孩子們各式各樣的裝扮也讓他們覺得十分可愛；而今年，五分局也將為孩子們打開大門，歡迎大人小孩前往。

「糖果尋寶」將於今(31日)全日進行，此外，作為市交通局(DOT)的年度「不給糖就不讓過」(Trick-or-Streets)活動的一部分，華埠也將於當日下午3時至8時開放披露街(Pell St.)和宰也街(Doyer St.)廣場，帶來嘉年華遊戲、社區合作雕塑、馬戲團表演等豐富的活動。

華埠商改區歡迎全體市民免費前往，但也提醒，往年在下午3時就已經人潮洶湧、不到6點糖果就所剩無幾，感興趣的市民可以儘量早點到場，以求有最好的活動體驗。

華埠 商改區 萬聖節

上一則

書畫家李兆銀辦畫展 盼助怡東商城復興

下一則

紐約總督島南瓜季 多位台藝術家受邀參展
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新亞洲酒樓改建可負擔房露曙光 G提案若過關最快3年後動工

新亞洲酒樓改建可負擔房露曙光 G提案若過關最快3年後動工
金山華埠新亞洲酒樓 改建可負擔住房獲新進展

金山華埠新亞洲酒樓 改建可負擔住房獲新進展
假消息氾濫影響華人選民判斷 華埠更好團結聯盟籲確認來源

假消息氾濫影響華人選民判斷 華埠更好團結聯盟籲確認來源
占地4萬3000平方呎 華埠服務中心阿市新診所試營運

占地4萬3000平方呎 華埠服務中心阿市新診所試營運

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
WNBA紐約自由人冠軍遊行，球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

WNBA紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

2024-10-24 17:53

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品