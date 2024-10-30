亞美醫師協會呼籲踴躍投票 彰顯亞裔力量

亞美醫師協會政治行動委員會近日展開「催票行動」，希望提高亞裔選民的投票率。(亞美醫師協會提供)

隨著選舉日臨近，亞美醫師協會(CAIPA)的政治行動委員會(PAC: Political Action Committee)近日展開「催票行動」(Get Out the Vote)，希望提高亞裔 選民的投票 率，並向州府奧伯尼(Albany)的政治人物傳達支持醫生和醫療從業人員的聲音。

自上周以來，亞美醫師協會已透過會員網絡發放文宣、寄發宣傳郵件、在中文報紙刊登廣告，並在微信等社群平台投放針對亞裔社區的數位廣告，以鼓勵選民積極參與投票。

該協會表示，這些廣告文宣皆針對中文受眾，強調了支持理解亞裔社區獨特需求的醫療提供者的重要性，反映出亞裔在紐約政治中日益增強的影響力。

亞美醫師協會總裁兼首席執行長劉季高表示，這次選舉對亞裔社區及服務社區的醫療提供者而言至關重要，亞美醫師協會的催票行動旨在向民選官員傳達一個訊息，呼籲他們不能忽視亞裔社區的醫療需求。

劉季高說，「服務亞裔社區並認同我們價值觀的醫療提供者需要州府的支持，以應對日益上漲的保險 費用，確保我們能獲得高質量的醫療服務。」

亞美醫師協會過去也多次參與社會議題的討論，該協會去年曾聯合其他團體推動州長否決「過失致死法案」(Wrongful Death Act)，避免這項法案可能導致的保險費飆升。