保守派華人：本屆大選對華社至關重要

紐約州保守黨皇后區主席周經皓批評警察經費削減導致治安惡化，並提醒選民在投票時應看清政策，選擇有利於社區安全的候選人。(記者尤昱程／攝影)

紐約州保守黨日前在法拉盛 台灣會館舉辦「選前之耶」活動，邀請紐約州共和黨亞裔聯盟代表白育青、台灣商會會長林慶甫以及紐約州保守黨皇后區主席周經皓擔任主講人，深入探討2024年美國大選對紐約華人 社區的影響。講座內容豐富，觀眾反應熱烈，評價優良。

白育青在講座中指出，本屆大選對華人社區而言至關重要，特別是針對移民政策、治安以及經濟發展等方面的影響。他表示，近年來無證客數量不斷增加，尤其是來自墨西哥的無證客對於本地治安和資源分配帶來了不小的壓力。

白育青說，華人作為第一代移民，普遍通過合法管道進入美國，而目前美國政府對無證客的態度寬鬆，使得紐約市的犯罪率攀升，進一步影響了華人小商家的生存環境。選民若能提高警惕參與投票 ，選出更能保障社區安全的領袖，改善這個現象。

林慶甫則著重於華人社區的經濟發展問題，表示華人經營小型商業艱辛，但仍有能力在逆境中成長。然而，他指出由於華人社區的投票率偏低，導致政府在資源分配和預算上忽視華人的需求。

林慶甫說，政府的預算分配在很大程度上依賴社區的選民數量，每一張選票代表著社區爭取資源的力量。「在法拉盛，如果每個人都能出來投票，我們將能夠影響更多的資源分配，並獲得更好的基礎設施和服務，」

周經皓則強調了投票率低對社區安全帶來的隱患。他表示，近年來紐約市有些議員提出削減警察預算，對維持法拉盛等華人社區的治安構成了挑戰，減少對警察的支持將可能進一步引發治安問題，選民在投票時需謹慎選擇支持更有利於社區安全的政策。