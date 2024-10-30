紐約州停車場禁飆車、燒胎入法 民代期許減少傷亡

州眾議員李羅莎與州參議員劉醇逸及多位社區領袖，一同慶祝有關停車場禁止魯莽駕駛法案已被州長簽署成法。(記者尤昱程╱攝影)

州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)與州參議員劉醇逸及多位社區領袖29日齊聚於新鮮草原(Fresh Meadows)的聖家羅馬天主教教堂(Holy Family Roman Catholic Church)停車場，一同慶祝禁止在停車場內魯莽駕駛行為的法案已被州長霍楚 (Kathy Hochul)簽署成法。

多年來，聖家羅馬天主教教堂停車場晚間經常有車輛聚集進行表演活動，駕駛們在眾人圍觀下做出危險的燒胎和甩尾動作，導致教堂、附近居民不堪其擾，該教堂甚至在近日被迫安裝柵欄以封鎖晚間的停車場。

而上周霍楚簽署了李羅莎與劉醇逸提出的法案，禁止在停車場內的魯莽駕駛行為，並允許執法人員加強執法。這項新法律將停車場納入魯莽駕駛的定義範疇，使地方執法機構能以輕罪指控這類行為。

劉醇逸表示，在停車場內危險的高速駕駛、甩尾和燒胎已經對居民的生命和財產構成極大風險，而這項新法將使警察能在這些危險的突發事件中迅速果斷地採取行動，確保肇事者為危害公共安全負責。

李羅莎則說，這項法律賦予執法人員處理停車場內非法賽車和特技的權力，防止這些行為持續導致紐約市 車禍和傷亡的增加，感謝立法機構的同僚、尊敬的社區領袖及州長霍楚，讓這個社區對所有人來說更安全。