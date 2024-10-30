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紐約客談╱與川普隔空示好 亞當斯公眾形象再添一層棺蓋

紐約客談

在充滿著種族主義、厭女言詞和仇恨情緒的川普紐約造勢集會被主流媒體廣泛定義為「21世紀納粹大會」的當下，身為種族主義最大受害群體一員的紐約「地主」亞當斯在前一天含情脈脈的「我不認為川普是法西斯」表白就更顯諷刺。而川普陣營中的高人也敏銳地捕捉到了這點，指導他在集會上大肆表白亞當斯，用這樣一種隔空互動的方式為這位曾經的民主黨政治新星早已跌落谷底的公眾形象再加一層棺蓋。

沒人知道亞當斯此言到底是真心還是假意。也許，他只是希望用一種委婉的方式平息一下對立雙方激烈的情緒？然而無論是何初衷，與一名在紐約極不受歡迎的爭議人物隔空示好，實在無法給支持他的選民一個交代。

何況，根據亞當斯的種種公開紀錄，完全可以合理懷疑他是真誠地與川普有種「同是天涯淪落人」的共鳴感。兩人在公私不分和權力慾望方面有著驚人的相似，川普希望官員對他個人而非憲法效忠，把共和黨變成了自己的家天下；亞當斯則被起訴利用權力幫利益相關方「打招呼」撈好處，還毫不掩飾地把自己的親信插滿執政團隊和利益集團。

兩人狂妄的自我意識和不認輸的個性更是出奇相似，一個輸掉大選不承認甚至試圖煽動暴亂，一個在自我行為不檢而遭起訴後信口指責檢察官政治打壓，總之都是別人的錯，法律錯了、民主制度錯了，唯有自己永遠正確。

幾天後，紐約人會用選舉人票教訓川普。而在一年後的市長選舉中，資源充裕的民主黨想必也不會再給亞當斯什麼好臉色。當然他若跳到共和黨也未嘗沒有可能，但「血統純正」的白人至上主義者們能容得下他嗎？

亞當斯 川普 種族主義

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