大選後再現騷亂？霍楚承諾打擊假訊息以防煽動
2024年大選提前投票已在開始，州長霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)28日承諾，將確保紐約州的大選順利且公正地進行，並強調州府及執法機構將會重點打擊有關選舉的假訊息、保護選舉基礎設施安全以及保障選民自由投票的權利。
霍楚表示，很多紐約人曾對今年的大選向她表達過擔憂，擔憂的原因主要在於網路和社群平台上充斥的煽動性內容、極端主義言論和錯誤訊息。而由於2020年大選後，敗選一方靠鼓吹假訊息煽動暴亂，因此最新民調顯示，有62%的美國人擔心今年大選結束後再次出現暴力事件。
針對這些擔憂，霍楚承諾，州府和執法部門將盡全力確保選舉的順暢和安全。她表示，惡意假訊息可能在投票過程中製造混亂和不信任，甚至對民主制度本身產生懷疑。對此，選民一旦發現涉及選舉的虛假資訊，可與自己所在地的選舉委員會聯絡。而詹樂霞辦公室將在10月26日至11月5日間開放熱線，接受所有與選舉有關的投訴，包括誤導訊息、選民恐嚇等，熱線號碼為(866) 390-2992。
霍楚還介紹，州府和聯邦已共同投資1億4000萬元用於改造全州範圍內的選舉基礎設施，包括投票設備升級、網路安全措施加強等。她強調，紐約州各級機構均已對包括電力中斷、網路中斷或極端天氣等意外情況準備了充足的預案，以確保投票和計票的過程順利和準確、避免自然及人為的干擾。
而對於選後暴亂的擔憂，霍楚表示，這種情況在2020年以前從未出現過，而如今卻成了過半美國人的憂慮，這令人氣憤且不安。她強調，州警及國土安全和應急服務部門(Division of Homeland Security and Emergency Services)將在選舉進行過程中和結束後隨時待命，及時處理任何可能發生的抗議、示威甚至暴力活動。州執法部門承諾，將在保障言論自由的前提下確保抗議活動的和平與安全。
上一則
紐約客談／政治表達 不應被極端情緒主導
下一則
FB留言