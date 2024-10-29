大選後再現騷亂？霍楚承諾打擊假訊息以防煽動

州長霍楚和檢察長詹樂霞承諾推出多項措施確保紐約州大選安全且順利，並對選後可能出現騷亂或暴力事件的擔憂提前「打下預防針」。(州長辦公室提供)

2024年大選提前投票 已在開始，州長霍楚 (Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)28日承諾，將確保紐約州 的大選順利且公正地進行，並強調州府及執法機構將會重點打擊有關選舉的假訊息、保護選舉基礎設施安全以及保障選民自由投票的權利。

霍楚表示，很多紐約人曾對今年的大選向她表達過擔憂，擔憂的原因主要在於網路和社群平台上充斥的煽動性內容、極端主義言論和錯誤訊息。而由於2020年大選後，敗選一方靠鼓吹假訊息煽動暴亂，因此最新民調顯示，有62%的美國人擔心今年大選結束後再次出現暴力事件。

針對這些擔憂，霍楚承諾，州府和執法部門將盡全力確保選舉的順暢和安全。她表示，惡意假訊息可能在投票過程中製造混亂和不信任，甚至對民主制度本身產生懷疑。對此，選民一旦發現涉及選舉的虛假資訊，可與自己所在地的選舉委員會聯絡。而詹樂霞辦公室將在10月26日至11月5日間開放熱線，接受所有與選舉有關的投訴，包括誤導訊息、選民恐嚇等，熱線號碼為(866) 390-2992。

霍楚還介紹，州府和聯邦已共同投資1億4000萬元用於改造全州範圍內的選舉基礎設施，包括投票設備升級、網路安全措施加強等。她強調，紐約州各級機構均已對包括電力中斷、網路中斷或極端天氣等意外情況準備了充足的預案，以確保投票和計票的過程順利和準確、避免自然及人為的干擾。

而對於選後暴亂的擔憂，霍楚表示，這種情況在2020年以前從未出現過，而如今卻成了過半美國人的憂慮，這令人氣憤且不安。她強調，州警及國土安全和應急服務部門(Division of Homeland Security and Emergency Services)將在選舉進行過程中和結束後隨時待命，及時處理任何可能發生的抗議、示威甚至暴力活動。州執法部門承諾，將在保障言論自由的前提下確保抗議活動的和平與安全。