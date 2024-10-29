紐約市移工維權指南：如遇雇主侵權可延期遞解

市主計長蘭德發布「移民勞工資源指南」，其中重點介紹了旨在保護遭遇勞動侵權的移民工人免遭驅逐的聯邦新政「勞工執法延期行動」。(本報檔案照)

紐約市 主計長蘭德(Brad Lander)日前發布「移民勞工 資源指南」(Immigrant Workers Resource Guide)，總結介紹紐約市新移民在工作場所所能享有的權利，並匯總了所有能為移民勞工提供幫助或維權服務的機構信息。此外，該指南重點推介了聯邦最新推出的「勞工執法延期行動」(Deferred Action for Labor Enforcement, DALE)，該政策為遭受勞動侵權及剝削的受害者提供臨時身分保護，使其在訴訟案件調查過程中免於遭到遞解。

指南的主要內容為紐約市對勞工權利保護的相關法律規定，共分十條，包括薪酬、病假、健保、失業保障、參與工會、反對歧視等，還附有一份工作時間統計表格模板。指南中提供的服務機構則多達30餘家，服務範圍包括技能培訓、法律援助、維權知識教育等，還有專為各少數族裔提供全面幫助的社區機構。指南提供數十種語言版本，其中包括簡體中文與繁體中文，詳情參見https://reurl.cc/4d0V2X。

蘭德表示，由於語言障礙、移民身分以及文化背景等多方面原因，很多移民勞工不熟悉自己所應享有的法律保護、更不熟悉如何維權，發布這一指南的目的便是為勞工、社區、倡導者以及服務機構提供一個簡便易查詢的信息中心。

被這份指南重點介紹的「勞工執法延期行動」2023年提出、由國土安全部(DHS)負責執行。該政策規定，遭遇剝削及工資盜竊等勞動侵權行為的移民勞工，或這些行為的目擊證人，在勞動執法機構對其雇主進行調查的過程中，可免遭驅逐出境，並享有臨時工作許可。這項保護措施有利於移民勞工免於被其雇主以移民身分相關的理由進行脅迫和報復。

需要這項保護的工人可向調查機構申請擔保證明，然後將其提交至國土安全部等待審批。市主計長辦公室有調查工資侵權行為的職責，因此也有資格為工資侵權的受害者開具擔保證明。詳情諮詢(212) 669-4443或發送電郵至[email protected]。