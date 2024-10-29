我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

紐約市移工維權指南：如遇雇主侵權可延期遞解

記者許君達／紐約報導
市主計長蘭德發布「移民勞工資源指南」，其中重點介紹了旨在保護遭遇勞動侵權的移民工人免遭驅逐的聯邦新政「勞工執法延期行動」。(本報檔案照)
市主計長蘭德發布「移民勞工資源指南」，其中重點介紹了旨在保護遭遇勞動侵權的移民工人免遭驅逐的聯邦新政「勞工執法延期行動」。(本報檔案照)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)日前發布「移民勞工資源指南」(Immigrant Workers Resource Guide)，總結介紹紐約市新移民在工作場所所能享有的權利，並匯總了所有能為移民勞工提供幫助或維權服務的機構信息。此外，該指南重點推介了聯邦最新推出的「勞工執法延期行動」(Deferred Action for Labor Enforcement, DALE)，該政策為遭受勞動侵權及剝削的受害者提供臨時身分保護，使其在訴訟案件調查過程中免於遭到遞解。

指南的主要內容為紐約市對勞工權利保護的相關法律規定，共分十條，包括薪酬、病假、健保、失業保障、參與工會、反對歧視等，還附有一份工作時間統計表格模板。指南中提供的服務機構則多達30餘家，服務範圍包括技能培訓、法律援助、維權知識教育等，還有專為各少數族裔提供全面幫助的社區機構。指南提供數十種語言版本，其中包括簡體中文與繁體中文，詳情參見https://reurl.cc/4d0V2X。

蘭德表示，由於語言障礙、移民身分以及文化背景等多方面原因，很多移民勞工不熟悉自己所應享有的法律保護、更不熟悉如何維權，發布這一指南的目的便是為勞工、社區、倡導者以及服務機構提供一個簡便易查詢的信息中心。

被這份指南重點介紹的「勞工執法延期行動」2023年提出、由國土安全部(DHS)負責執行。該政策規定，遭遇剝削及工資盜竊等勞動侵權行為的移民勞工，或這些行為的目擊證人，在勞動執法機構對其雇主進行調查的過程中，可免遭驅逐出境，並享有臨時工作許可。這項保護措施有利於移民勞工免於被其雇主以移民身分相關的理由進行脅迫和報復。

需要這項保護的工人可向調查機構申請擔保證明，然後將其提交至國土安全部等待審批。市主計長辦公室有調查工資侵權行為的職責，因此也有資格為工資侵權的受害者開具擔保證明。詳情諮詢(212) 669-4443或發送電郵至[email protected]

勞工 移民 紐約市

上一則

中西曲風融合 華裔爵士音樂家周紹慈譜出「華埠之夢」

下一則

紐約客談／政治表達 不應被極端情緒主導
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

捲入「中國公安」騙局 美台灣移民被騙200萬美元

捲入「中國公安」騙局 美台灣移民被騙200萬美元
總統大選「魔王級」議題 移民吃狗論背後是邊境危機

總統大選「魔王級」議題 移民吃狗論背後是邊境危機
約瑟夫‧周挑戰孟昭文：捍衛法律公正 支持合法移民

約瑟夫‧周挑戰孟昭文：捍衛法律公正 支持合法移民
蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元

蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣