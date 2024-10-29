我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

爭取華社支持 長島州眾議員希麗蒂發表4年政績

記者高雲兒／紐約報導
長島州眾議會第16選區議員希麗蒂(右二)於近日舉辦一場專為華人選民設計的見面會，以加強與華人社區的聯繫。國會眾議員蘇奧齊(右一)也現身活動。(與會者提供)
長島州眾議會第16選區議員希麗蒂(右二)於近日舉辦一場專為華人選民設計的見面會，以加強與華人社區的聯繫。國會眾議員蘇奧齊(右一)也現身活動。(與會者提供)

隨著11月大選日臨近，長島州眾議會第16選區議員希麗蒂(Gina L. Sillitti)於近日舉辦一場專為華人選民而開的見面會，以加強與華人社區的聯繫，爭取選民的支持。國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)也現身活動，為自己爭取選票並向華人社區表達支持。

在見面會上，希麗蒂回顧了她過去四年的成就，特別是在教育、公共安全和基礎設施建設方面的工作。她表示，亞裔社區是她選區的重要組成部分，並強調自己將持續爭取資金支持，以改善學校設備、提升社區安全，並推動基礎設施建設。

她談到，作為民意代表的使命不僅僅是身份象徵，更在於為選民提供切實支持。四年裡，她成功為學區和警察、消防等公共服務機構爭取了數百萬元的資金，讓社區更安全、更宜居。

希麗蒂還提到，近期的一些分裂性言論和攻擊性郵件引發社區不安，並強調所有人都是社區的一部分，應團結一致，消除仇恨與分裂。她感謝警方的支持，表示：「我的工作就是確保公共安全，因為這對每位選民的生活質量至關重要。」

同時，蘇奧齊也在見面會上發言，借此機會向華人選民拉票，重申他對亞裔社區的支持。

華人 亞裔 長島

上一則

關注兒童心理健康 金兌錫11月1日起法拉盛座談

下一則

街道命名活動 紀念已故前市議員瓦隆
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

選舉舞弊、無證客領津貼 假消息正影響華人選民判斷

選舉舞弊、無證客領津貼 假消息正影響華人選民判斷
109分局擴編 議員致謝市警局

109分局擴編 議員致謝市警局
州參議員參選人陳學理：盼以草根勢力叩關議會

州參議員參選人陳學理：盼以草根勢力叩關議會
四名舊金山市長候選人政見PK 聚焦公共安全、住房危機

四名舊金山市長候選人政見PK 聚焦公共安全、住房危機

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣