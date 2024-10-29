爭取華社支持 長島州眾議員希麗蒂發表4年政績

長島州眾議會第16選區議員希麗蒂(右二)於近日舉辦一場專為華人選民設計的見面會，以加強與華人社區的聯繫。國會眾議員蘇奧齊(右一)也現身活動。(與會者提供)

隨著11月大選日臨近，長島 州眾議會第16選區議員希麗蒂(Gina L. Sillitti)於近日舉辦一場專為華人 選民而開的見面會，以加強與華人社區的聯繫，爭取選民的支持。國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)也現身活動，為自己爭取選票並向華人社區表達支持。

在見面會上，希麗蒂回顧了她過去四年的成就，特別是在教育、公共安全和基礎設施建設方面的工作。她表示，亞裔 社區是她選區的重要組成部分，並強調自己將持續爭取資金支持，以改善學校設備、提升社區安全，並推動基礎設施建設。

她談到，作為民意代表的使命不僅僅是身份象徵，更在於為選民提供切實支持。四年裡，她成功為學區和警察、消防等公共服務機構爭取了數百萬元的資金，讓社區更安全、更宜居。

希麗蒂還提到，近期的一些分裂性言論和攻擊性郵件引發社區不安，並強調所有人都是社區的一部分，應團結一致，消除仇恨與分裂。她感謝警方的支持，表示：「我的工作就是確保公共安全，因為這對每位選民的生活質量至關重要。」

同時，蘇奧齊也在見面會上發言，借此機會向華人選民拉票，重申他對亞裔社區的支持。