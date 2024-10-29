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長者福利卡盜用嚴重 議員籲鎖卡阻外州和線上交易

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇敦促政府採取措施打擊福利卡盜用的行為。(莊文怡辦公室提供)
州眾議員寇敦促政府採取措施打擊福利卡盜用的行為。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡(Susan Zhaung)辦公室，28日在班森賀猶太社區之家(Jewish Community House of Bensonhurst)舉行記者會，他們邀請福利卡(EBT)被盜用的長者出席，共同敦促政府採取措施打擊福利卡盜用的行為。

莊文怡說，過去幾個月來，有數百名選民到她和寇頓的辦公室，報告他們的福利卡被盜用，使他們無法獲得必要的福利，尤其是糧食券(SNAP)。他們最近得知，班森賀猶太社區之家的長者，也受到了同樣的影響。

她表示，為了確保福利卡能充分發揮作用，各級政府應該做得更多。莊文怡之前曾寫信給市人力資源管理局(HRA)，要求考慮延長個人報告福利卡被盜的期限，並呼籲加強安全措施。雖然政府最近延長了個人舉報福利卡被盜用的期限，但對於加強安全措施的要求卻沒有任何回應。

寇頓則表示，管理福利卡的機構需要做更多工作來保護使用福利卡的民眾，每一塊錢都很重要，使用糧食券的民眾依靠帳戶中的資金來養活自己和家人，已經有很多人的帳戶被騙子盜用，騙子隨後就是用盜用的福利卡在網上或外州購物。正因為如此，他敦促市人力資源管理局阻止使用福利卡在網上或州外購物。寇頓還呼籲福利卡使用者了解如何給加鎖，防止福利卡被盜用。

寇頓說，長者特別容易受到網上詐騙的傷害，而且可能沒有能力在網上快速解決任何問題。許多長者甚至無法使用所需的線上工具來監控或報告被盜的EBT卡。莊文怡認為，市人力資源管理局需要採取切實措施，自動鎖住EBT卡的外州和線上交易，這種保障措施將大大降低未經授權使用的風險。

福利 糧食券 猶太

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