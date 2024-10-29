200人捐款 美國紐約華人聯合會為罹癌華男募近10萬元

美國紐約華人聯合會為肝癌晚期鄉親，籌款近10萬元。(記者胡聲橋／攝影)

一對福州長樂年輕夫婦經過千難萬險，於去年12月初走線 來到紐約。八個月後，33歲的丈夫王傑被查出身患直腸癌和肝癌，而且已經是晚期。在紐約舉目無親的32歲的妻子陳妹莉萬般無奈，只好向社區求助。美國紐約華人 聯合會日前到患者家中慰問，並在短短一個月時間內募集到了將近10萬元善款。聯合會於28日將這筆善款交到了妻子陳妹莉的手中。

美國紐約華人聯合會28日由理事長黃啟旺，把多方籌集的9萬3958元善款親手交到了陳妹莉手中。拿到善款的陳妹莉熱淚盈眶，連聲致謝說她沒想到在異國他鄉能遇到那麼好心、那麼仗義的鄉親，她含著熱淚向所有施以援手的鄉親表示感謝。她還說，她當時感到極其無助，萬不得已才向社區求救，自己今後如果有能力，一定也要幫助其他人。

陳妹莉介紹，她丈夫王傑目前已經轉到癌症 專科醫院(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)，黃疸和腹水都控制得比以前要好，從11月13日起，王傑將到這家醫院去做化療，希望能為他的病情帶來轉機。陳妹莉說，他丈夫現在白天痛感好一些，但到了晚上就會痛得很厲害，所以她最怕晚上。陳妹莉還對醫生魯玲深表感謝，她說當時在另一位醫生認為丈夫患有膽囊炎的情況下，魯玲讓王傑去做血液檢查，從而做出了正確的診斷。之後魯玲在制定治療方案和轉院上，都給予了很大的幫助。

美國紐約華人聯合會會長陳繼華說，這次總共約有200人捐款，他們不僅動員自己的會員募捐，而且還呼籲社群媒體上的網紅，動員粉絲為受困鄉親捐款。陳繼華介紹，這次將近10萬元善款中，有相當一部分就是網紅小郭、駱駝、唯一、石秀蘭和浪子回頭動員自己的粉絲捐贈的。

陳妹莉說，他們兩口子原來住在分租房裡，房東知道王傑的病情後，就不同意他們繼續居住，他們現在住在一家家庭旅館。陳妹莉說，有那麼多好心人相助，她一定會堅持下去，王傑就算一輩子吃藥，她也會陪伴在身邊，也要把12歲和10歲的孩子撫養成人。