我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

200人捐款 美國紐約華人聯合會為罹癌華男募近10萬元

記者胡聲橋／紐約報導
美國紐約華人聯合會為肝癌晚期鄉親，籌款近10萬元。(記者胡聲橋／攝影)
美國紐約華人聯合會為肝癌晚期鄉親，籌款近10萬元。(記者胡聲橋／攝影)

一對福州長樂年輕夫婦經過千難萬險，於去年12月初走線來到紐約。八個月後，33歲的丈夫王傑被查出身患直腸癌和肝癌，而且已經是晚期。在紐約舉目無親的32歲的妻子陳妹莉萬般無奈，只好向社區求助。美國紐約華人聯合會日前到患者家中慰問，並在短短一個月時間內募集到了將近10萬元善款。聯合會於28日將這筆善款交到了妻子陳妹莉的手中。

美國紐約華人聯合會28日由理事長黃啟旺，把多方籌集的9萬3958元善款親手交到了陳妹莉手中。拿到善款的陳妹莉熱淚盈眶，連聲致謝說她沒想到在異國他鄉能遇到那麼好心、那麼仗義的鄉親，她含著熱淚向所有施以援手的鄉親表示感謝。她還說，她當時感到極其無助，萬不得已才向社區求救，自己今後如果有能力，一定也要幫助其他人。

陳妹莉介紹，她丈夫王傑目前已經轉到癌症專科醫院(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)，黃疸和腹水都控制得比以前要好，從11月13日起，王傑將到這家醫院去做化療，希望能為他的病情帶來轉機。陳妹莉說，他丈夫現在白天痛感好一些，但到了晚上就會痛得很厲害，所以她最怕晚上。陳妹莉還對醫生魯玲深表感謝，她說當時在另一位醫生認為丈夫患有膽囊炎的情況下，魯玲讓王傑去做血液檢查，從而做出了正確的診斷。之後魯玲在制定治療方案和轉院上，都給予了很大的幫助。

美國紐約華人聯合會會長陳繼華說，這次總共約有200人捐款，他們不僅動員自己的會員募捐，而且還呼籲社群媒體上的網紅，動員粉絲為受困鄉親捐款。陳繼華介紹，這次將近10萬元善款中，有相當一部分就是網紅小郭、駱駝、唯一、石秀蘭和浪子回頭動員自己的粉絲捐贈的。

陳妹莉說，他們兩口子原來住在分租房裡，房東知道王傑的病情後，就不同意他們繼續居住，他們現在住在一家家庭旅館。陳妹莉說，有那麼多好心人相助，她一定會堅持下去，王傑就算一輩子吃藥，她也會陪伴在身邊，也要把12歲和10歲的孩子撫養成人。

華人 走線 癌症

上一則

房東負擔仲介費「好心辦壞事」？華裔：恐轉嫁到房租

下一則

長者福利卡盜用嚴重 議員籲鎖卡阻外州和線上交易
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約蛋塔界首選是這家 他第一次吃被「尺寸」嚇壞

紐約蛋塔界首選是這家 他第一次吃被「尺寸」嚇壞
MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得

MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得
墨西哥亡靈節花藝展 紐約中央車站數千朵萬壽菊綻放

墨西哥亡靈節花藝展 紐約中央車站數千朵萬壽菊綻放
接替黃屏 新任中國駐紐約總領事陳立 抵紐約履新

接替黃屏 新任中國駐紐約總領事陳立 抵紐約履新

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣