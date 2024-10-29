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街道命名活動 紀念已故前市議員瓦隆

記者高雲兒／紐約報導
19日，市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)與其他選舉官員在邦恩公園(Bowne Park)附近的第157街和第32大道，共同為瓦隆舉行了街道共命名儀式。(帕拉迪諾辦公室提供)
19日，市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)與其他選舉官員在邦恩公園(Bowne Park)附近的第157街和第32大道，共同為瓦隆舉行了街道共命名儀式。(帕拉迪諾辦公室提供)

曾擔任紐約市第19選區市議員的現任市退伍軍人服務局副局長瓦隆(Paul Vallone)在今年初去世，得年56歲；市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)日前與其他選舉官員在邦恩公園(Bowne Park)附近的第157街和第32大道，共同為瓦隆舉行了街道共命名儀式。

這次命名儀式由帕拉迪諾議員辦公室、瓦隆的家人及其前任辦公室主任蘇特(Jonathan Szott)共同策畫，許多來自瓦隆生活中的朋友、同事和家人齊聚一堂，以紀念他在東北皇后區的傳奇事蹟及其深遠的影響。

帕拉迪諾表示，「第19區的每個人都記得保羅和他身上散發出的快樂。他將永遠不會被遺忘，這次街道共命名將作為我們失去的生命的恆久提醒。」瓦隆的家人安娜瑪麗·瓦隆(Anna-Marie Vallone)說，「我們的家人感謝大家讓這次在第157街和第32大道的街道共命名成為可能。我們感激大家的愛，支持和對保羅服務社區的認可。保羅和我與我們的孩子們一起在邦恩公園度過了很多時光，這裡是這次致敬的完美地點。」

瓦隆在2014年接替哥哥擔任皇后區第19選區市議員，直到2021年屆滿離任。他在任期內為選區增加了學校席位，協助推動了東北皇后區老年人的免費交通服務，並擔任經濟發展委員會(Economic Development Committee)主席；他還推動建設艾莉潭公園(Alley Pond Park)的環保中心，同時幫助翻新邦恩公園。

大學點考慮建設收容所時，瓦隆表示堅決反對，曾多次出現在集會現場，稱大學點建收容所是非法的，斥責市府不考慮社區利益和安全，表示絕不會放棄抗爭。在卸任市議員後，瓦隆擔任市退伍軍人服務局(Department of Veterans Services)副局長，為退伍軍人提供諸多支持。

在「保羅·瓦隆」街道的揭幕儀式上，多名官員表達了對瓦隆的懷念和敬佩。州檢察長詹樂霞(Letitia James)稱讚瓦隆不僅是一位公僕，更是一位充滿同情和尊重的人，他的離世是皇后區和紐約市的重大損失。國會眾議院蘇奧齊(Tom Suozzi)表示，瓦隆作為一名盡職的家庭男人和無私的公僕，他的遺產將在保羅·瓦隆街道和皇后區永存。

國會眾議院孟昭文則表示，瓦隆為城市和退伍軍人做出了不懈努力，為他命名這條街將使他的奉獻永遠被銘記。 皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)說，瓦隆對學校、安全和公園的熱情，尤其是他對保恩公園的奉獻，讓他成為社區的珍貴成員。

許多來自瓦隆生活中的朋友、同事和家人出席儀式，以紀念他在東北皇后區的傳奇事蹟及其...
許多來自瓦隆生活中的朋友、同事和家人出席儀式，以紀念他在東北皇后區的傳奇事蹟及其深遠的影響。(帕拉迪諾辦公室提供)
國會眾議院孟昭文則表示，瓦隆為城市和退伍軍人做出了不懈努力，為他命名這條街將使他...
國會眾議院孟昭文則表示，瓦隆為城市和退伍軍人做出了不懈努力，為他命名這條街將使他的奉獻永遠被銘記。(帕拉迪諾辦公室提供)

皇后區 大學點 紐約市

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