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州參議員參選人陳學理：盼以草根勢力叩關議會

記者馬璿╱紐約報導
第17選區州參議員共和黨候選人陳學理將在今年的大選中挑戰現任華裔州參議員曲怡文，這將是今年大選華社焦點戰中，唯一一場華裔之間的對決。(記者馬璿╱攝影)
第17選區州參議員共和黨候選人陳學理將在今年的大選中挑戰現任華裔州參議員曲怡文，這將是今年大選華社焦點戰中，唯一一場華裔之間的對決。(記者馬璿╱攝影)

第17選區州參議員共和黨候選人陳學理將在今年的大選中挑戰現任華裔州參議員曲怡文，這將是今年大選華社焦點戰中，唯一一場華裔之間的對決。陳學理表示，期望透過他深入社區的草根性，展開他的非典型從政之路，回饋他的社區。

陳學理在布碌崙(布魯克林)居住超過40年，在紐約市擔任警員27年退休後投入海軍、公校志工，接著跨足開立布碌崙8大道第一間花店。陳學理說，一開始他其實並沒有投入選舉的意願，甚至還婉拒共和黨的邀約。直到今年1月暴風雨降臨，市府轉移近2000名無證客至就近的麥迪遜高中(James Madison High School)，導致學生被迫遠程上課事件，成為「壓垮他的最後一根稻草」。

陳學理表示，在他十年的公立學校志工生涯中，看著學生和家庭成長是他最滿足的事，然而市府決策影響到學生的受教權令他難以忍受，「這太瘋狂了」。「社區就像管弦樂團，我們都是樂器，但現在的社區缺乏指揮、缺乏真正的領導者；然而當今之世，我相信責任捨我其誰」他說。

陳學理表示如果當選，將首先針對保釋改革下手。陳學理表示，他希望除法官能酌情延長關押危險罪犯的時間外，也希望「把從警察身上奪走的權力還給他們」，讓警員執法時不再束手束腳。他另指出，政府將大量資金運用在無證移民身上，卻忽略了社區中的退伍軍人、低收入家庭以及依靠社會安全與小額退休金生活的老年人，他對資源分配不均感到擔憂。「在幫助其他人之前，我們應該先幫助自己的人民」。

陳學理另談及，布碌崙南區的選舉前的激烈角力，難免讓外界認為民選官員之間有嚴重矛盾，進而分化社區。但他表示，「不論是共和黨人、獨立人士還是民主黨人，只要我們對社區都有相同的情感，我相信我都能與他們和平共處。」他認為，雖然他難以靠一己之力翻轉所有政策，但與社區民代之間的良好關係，讓意識形態已不再成為讓法案窒礙難行的問題。

布碌崙 共和黨 退休金

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