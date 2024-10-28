周叡碩挑戰孟昭文：捍衛法律公正 支持合法移民

下月5日，獨立候選人周叡碩(Joseph Chou)將參加紐約第六國會選區的競選，挑戰現任國會議員孟昭文。(記者高雲兒╱攝影)

下月5日，獨立候選人周叡碩(Joseph Chou)將參加紐約第六國會選區的競選，挑戰現任國會議員孟昭文 (Grace Meng)。周叡碩表示，他計畫重建美國的道德觀，捍衛法律公正，並支持合法移民 。

出生於日本的周叡碩在台灣長大，後隨家庭移民至美國。他的青少年時期充滿挑戰，包括家庭暴力和青少年犯罪，這些經歷最終導致他短暫入獄。然而，經過自我反省和家庭的支持，周叡碩改變了人生軌跡，開創了自己位於法拉盛的汽車修理業務，逐步實現了自己的美國夢。他表示，他的生活經歷讓他深刻體會到社會的不公和政治領袖的責任，而他的汽車修理廠也使得他有了堅實的民眾基礎。

他認為，當前政治環境中的空洞承諾和利益驅動的決策正在腐蝕美國建國的根基。他的競選主張強調美國道德價值的重塑，反對當前社會中對性別和價值觀的混淆。他表示，應重視法律的公平性和社會秩序的重建，並強調應給予合法移民應有的權益，「只有回歸基本的社會道德和法律規範，才能讓社會回歸穩定。」

具體而言，周叡碩的政綱涵蓋經濟管理、家庭支援、教育創新和公正的移民政策。首先，他將致力於制定平衡的稅收政策，減輕工作家庭和小企業的負擔，同時推動公平的學生貸款 利率和高質量的教育體系。他還強調支持家庭福祉，包括改善醫療保健通道和兒童保育。

再來，作為曾經歷入籍過程的人，周叡碩特別關注合法移民的權益，並主張應提供更多資源，讓遵守法律的移民能夠融入社會。他認為，在當前的社會局勢下，確保移民合法且公平地獲得應有的權利至關重要。

在這次競選中，周叡碩將以「真實黨」候選人面對現任議員孟昭文的競爭。孟昭文作為第六選區的現任國會議員，已經多次連任，擁有強大的支持基礎，周叡碩的參選，為這場選舉增添了變數。選民將在11月5日(周二)作出選擇。