競選州眾議員 王紹權：深知法拉盛面臨的挑戰
法拉盛40選區州眾議員共和黨候選人王紹權將在今年的普選中挑戰現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)。他表示，作為一名在美國生活了數十年的華人，他深知法拉盛這個多元文化社區所面臨的挑戰，並希望能藉由參選，為當地居民帶來更好的生活環境與機會。
王紹權14歲時隨家人從台灣移居美國，當時正值70、80年代的綠卡申請潮。他回憶起早期的移民生活，稱當時華人在美國面臨不少歧視與挑戰。在法拉盛，當時僅有少數幾家超市和餐館，生活艱苦，但他與家人一邊適應新環境，一邊努力工作。他在法拉盛從事醫療工作，服務超過20年。
王紹權表示，三年前他成立了紐約百人精英協會(NY Elite 100 Club)，當時他意識到當地民意代表與社區的距離過於遙遠，無法有效傾聽民眾聲音。因此，他決定自己參選，希望能成為一個更接地氣的民意代表，真正了解並解決當地居民的需求。
之所以選擇代表共和黨參選，他說，現行的許多民主黨政策，尤其是在治安與稅務方面，對法拉盛社區不利。他認為，近年來的免保釋金法導致輕罪與重罪罪犯可以迅速獲釋，這使得治安問題加劇。此外，賣淫問題也在法拉盛日益嚴重，這些問題使得居民感到不安全。
他的核心政策主張圍繞治安、稅務改革及打擊賣淫活動。他強調，若當選，將積極推動修改或廢除免保釋金法，並加強對犯罪行為的打擊，確保法拉盛居民的安全。
在稅務方面，他主張降低個人所得稅和地產稅，尤其是對華人社區造成沉重負擔的高稅收政策。他指出，華人在美國努力工作，卻未能獲得應有的保護，稅務負擔與治安問題對華人造成雙重壓力。
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