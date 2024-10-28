競選州眾議員 王紹權：深知法拉盛面臨的挑戰

王紹權參選第40選區州眾議員，挑戰金兌錫。(王紹權提供)

法拉盛 40選區州眾議員 共和黨候選人王紹權將在今年的普選中挑戰現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)。他表示，作為一名在美國生活了數十年的華人 ，他深知法拉盛這個多元文化社區所面臨的挑戰，並希望能藉由參選，為當地居民帶來更好的生活環境與機會。

王紹權14歲時隨家人從台灣移居美國，當時正值70、80年代的綠卡申請潮。他回憶起早期的移民生活，稱當時華人在美國面臨不少歧視與挑戰。在法拉盛，當時僅有少數幾家超市和餐館，生活艱苦，但他與家人一邊適應新環境，一邊努力工作。他在法拉盛從事醫療工作，服務超過20年。

王紹權表示，三年前他成立了紐約百人精英協會(NY Elite 100 Club)，當時他意識到當地民意代表與社區的距離過於遙遠，無法有效傾聽民眾聲音。因此，他決定自己參選，希望能成為一個更接地氣的民意代表，真正了解並解決當地居民的需求。

之所以選擇代表共和黨參選，他說，現行的許多民主黨政策，尤其是在治安與稅務方面，對法拉盛社區不利。他認為，近年來的免保釋金法導致輕罪與重罪罪犯可以迅速獲釋，這使得治安問題加劇。此外，賣淫問題也在法拉盛日益嚴重，這些問題使得居民感到不安全。

他的核心政策主張圍繞治安、稅務改革及打擊賣淫活動。他強調，若當選，將積極推動修改或廢除免保釋金法，並加強對犯罪行為的打擊，確保法拉盛居民的安全。

在稅務方面，他主張降低個人所得稅和地產稅，尤其是對華人社區造成沉重負擔的高稅收政策。他指出，華人在美國努力工作，卻未能獲得應有的保護，稅務負擔與治安問題對華人造成雙重壓力。