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參選高等法院法官 吳佳燁：捍衛多元文化社區

記者高雲兒╱紐約報導
華裔律師吳佳燁將作為共和黨候選人之一，參選皇后區高等法院法官。(吳佳燁提供)
華裔律師吳佳燁將作為共和黨候選人之一，參選皇后區高等法院法官。(吳佳燁提供)

華裔律師吳佳燁(Kathy Wu Parrino)將作為共和黨候選人之一，參選皇后區高等法院法官。作為一位在法律界擁有豐富經驗的律師與檢察官，吳佳燁表示，她的背景將為皇后區日益多元的社區提供更具代表性的司法裁決，並讓法庭更加能夠體現當地居民的需求與期望。

吳佳燁在法律領域的經歷涵蓋廣泛。她曾擔任布碌崙(布魯克林區)檢察官辦公室的高級助理檢察官，負責起訴重大案件，並曾在紐約州司法行為委員會工作，專門調查並起訴不當行為的法官，這些經驗讓她對司法系統的內部運作有著深刻的認識。她目前是紐約州最高法院上訴部門的副首席律師，負責處理律師違規案件，並向法官提供制裁建議。

此外，吳佳燁強調，作為一名華人移民，她深刻體會到移民在美國面臨的挑戰。作為皇后區的一名房東和小企業主的妻子，吳佳燁認為法官應該能夠理解當事人的多樣背景，特別是在多元文化的社區中，法官更需要具備能夠共情和理解當地居民處境的能力。她表示，皇后區擁有龐大的亞裔和移民人口，而法官席位上應該有更多代表這些群體的法官，以促進司法的公平性與多樣性。

吳佳燁的競選已經獲得紐約市律師協會的「認可」，她呼籲皇后區選民積極參與投票。她也提醒選民，在選舉過程中應特別注意選票上的指示：皇后區最高法院法官的樣本選票上指示「投票給任意七位」，但實際上每一列只能投一位，如果同一列投票給同一人兩次，選票將無效。這一點容易造成混淆，她建議選民務必仔細閱讀選票上的指示，以確保投票有效。

皇后區 投票 移民

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