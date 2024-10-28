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挑戰李羅莎 白正熩：擬收緊現行保釋政策

記者尤昱程╱紐約報導
第25選區州眾議員共和黨韓裔候選人白正熩(Kenneth Paek)將挑戰現任州眾議員李羅莎。(皇后區共和黨黨部提供)
第25選區州眾議員共和黨韓裔候選人白正熩(Kenneth Paek)將挑戰現任州眾議員李羅莎。(皇后區共和黨黨部提供)

第25選區州眾議員共和黨韓裔候選人白正熩(Kenneth Paek)將挑戰現任州眾議員李羅莎(Nily Rozic)。白正熩指出，現行的保釋制度與非法移民管理方式存在重大缺陷，導致犯罪率上升和城市資源浪費。

作為一名前紐約市警察，白正熩表示，現行的保釋改革法過於寬鬆，讓許多被捕的罪犯可以在短時間內被釋放，這極大地削弱了執法的效果。他以自身經歷為例，過去執勤時曾冒著生命危險逮捕嫌犯，卻發現這些罪犯往往只被拘禁兩天後便重獲自由，這讓他感到無比挫敗。

白正熩表示未來若當選，他將致力於推動保釋制度改革，嚴格限制「零保釋金」政策，並加強對嚴重罪犯的懲治。他認為當前的法律過於寬鬆，讓犯罪分子持續危害社區，而這一點必須得到改善。

除了公共安全，白正熩還對紐約市的無證客問題表達了強烈關注。他認為，現行的移民政策未能有效辨識和管理無證客身份，導致大量無證客享受了比合法居民更多的福利，這對城市資源的分配造成了極大壓力。

他表示，應加強對無證客的身份驗證手段，例如通過DNA和指紋等措施來確保管理的嚴謹性和透明度。這樣一來，社會資源才能更有效地用於需要的人群，特別是老年人和學齡兒童。

白正熩說，亞裔社區的聲音在過去的政治討論中往往被忽視，因此他參選的另一個重要目標就是將亞裔社區凝聚起來，讓他們的需求和意見在立法過程中得到充分反映。

無證客 非法移民 亞裔

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