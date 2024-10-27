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曲怡文辦萬聖節家庭同樂日 兒童變裝賽亮眼

記者胡聲橋╱紐約報導
州參議員曲怡文與兒童變裝比賽第一名合影。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員曲怡文與兒童變裝比賽第一名合影。(記者胡聲橋╱攝影)

參議員曲怡文(Iwen Chu)攜手布碌崙(布魯克林)南區11個社區組織和商家，於26日在班森賀的塞斯露公園(Seth Low Park)舉辦「萬聖節家庭同樂日」活動，讓社區鄰里在陽光明媚的秋日裡共享萬聖節的快樂。活動包括派發糖果和南瓜，為居民即時照相和打印照片，此次活動的亮點是兒童變裝比賽，評委會最後選出了最亮眼的五名變裝兒童並為他們頒獎，共有各族裔200多位居民參加了當天的活動。

萬聖節是美國傳統節日，尤其深受兒童喜愛，包括華裔兒童，州參議員曲怡文在致辭中說，萬聖節不僅會給兒童留下美好的回憶，也是凝聚社區，加強各族裔的交流和溝通，消除族裔間的隔閡和偏見，增進社區包容性的一個好機會。

今年的活動中最引人注目的是兒童變裝比賽，共有20多名兒童參加。參賽兒童輪流上台表演，四人一組，並要求擺出多種姿勢。由四名評委組成的評委會經過認真評估和打分，選出了前五名。榮獲第一名的是華裔男童Ansen，他把自己妹妹的頭像貼在鼓起的大肚子上，胸前寫著「我吃了我的妹妹」，這位小朋友的創意贏得了評委的大力稱讚，並贏得了一輛滑板車。

這次萬聖節家庭同樂日活動共派發了250個南瓜和大量糖果，還有人在現場設立攤位，為孩子或帶孩子的家庭拍攝萬聖節主題的照片，並當場打印照片，給參與者留念，此外還有臉部彩繪、舞蹈、手工藝製作等活動，都受到了參與者的歡迎。

州參議員曲怡文幕僚長張意介紹，這是曲怡文辦公室連續第二年組織「萬聖節家庭同樂日」活動，去年的活動就得到了居民的大量積極反饋，今年內容更豐富，參與者也比去年更多。

華聯會會長鄧銘賢擔任了兒童變裝比賽的主持人，松柏之家總裁和執行長陳偉儀、張意、海灣公園大道華商會會長李志波和市警62分局社區委員會主席瓦倫丁(Sonia Valentin)是兒童變裝比賽的評委。紐約同心會和華興多元文化中心等團體都為孩子們帶來豐富的禮品和實用的社區資源資訊。

州參議員曲怡文班森賀舉辦萬聖節家庭同樂日活動。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員曲怡文班森賀舉辦萬聖節家庭同樂日活動。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員曲怡文與參加活動兒童合影。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員曲怡文與參加活動兒童合影。(記者胡聲橋╱攝影)
兒童變裝比賽兩位主持人與獲獎小朋友合影。(記者胡聲橋╱攝影)
兒童變裝比賽兩位主持人與獲獎小朋友合影。(記者胡聲橋╱攝影)
眾人與兒童變裝比賽獲獎小朋友合影。(記者胡聲橋╱攝影)
眾人與兒童變裝比賽獲獎小朋友合影。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員曲怡文班森賀舉辦萬聖節家庭同樂日活動。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員曲怡文班森賀舉辦萬聖節家庭同樂日活動。(記者胡聲橋╱攝影)

萬聖節 參議員 華裔

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