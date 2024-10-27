曲怡文辦萬聖節家庭同樂日 兒童變裝賽亮眼

州參議員曲怡文與兒童變裝比賽第一名合影。(記者胡聲橋╱攝影)

州參議員 曲怡文(Iwen Chu)攜手布碌崙(布魯克林)南區11個社區組織和商家，於26日在班森賀的塞斯露公園(Seth Low Park)舉辦「萬聖節 家庭同樂日」活動，讓社區鄰里在陽光明媚的秋日裡共享萬聖節的快樂。活動包括派發糖果和南瓜，為居民即時照相和打印照片，此次活動的亮點是兒童變裝比賽，評委會最後選出了最亮眼的五名變裝兒童並為他們頒獎，共有各族裔200多位居民參加了當天的活動。

萬聖節是美國傳統節日，尤其深受兒童喜愛，包括華裔 兒童，州參議員曲怡文在致辭中說，萬聖節不僅會給兒童留下美好的回憶，也是凝聚社區，加強各族裔的交流和溝通，消除族裔間的隔閡和偏見，增進社區包容性的一個好機會。

今年的活動中最引人注目的是兒童變裝比賽，共有20多名兒童參加。參賽兒童輪流上台表演，四人一組，並要求擺出多種姿勢。由四名評委組成的評委會經過認真評估和打分，選出了前五名。榮獲第一名的是華裔男童Ansen，他把自己妹妹的頭像貼在鼓起的大肚子上，胸前寫著「我吃了我的妹妹」，這位小朋友的創意贏得了評委的大力稱讚，並贏得了一輛滑板車。

這次萬聖節家庭同樂日活動共派發了250個南瓜和大量糖果，還有人在現場設立攤位，為孩子或帶孩子的家庭拍攝萬聖節主題的照片，並當場打印照片，給參與者留念，此外還有臉部彩繪、舞蹈、手工藝製作等活動，都受到了參與者的歡迎。

州參議員曲怡文幕僚長張意介紹，這是曲怡文辦公室連續第二年組織「萬聖節家庭同樂日」活動，去年的活動就得到了居民的大量積極反饋，今年內容更豐富，參與者也比去年更多。