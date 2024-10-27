華埠擺也街火警 十餘消防車馳援
26日傍晚，曼哈頓華埠擺也街(Bayard St.)突發火警。大批消防員迅速到場，最終撲滅火勢。著火原因尚在調查中。
火災發生於擺也街(Bayard St.)69號。據公共安全提醒應用程式Citizen上的報告顯示，當天下午5時7分，911接獲報告指稱擺也街69號建築內有煙霧，起火點位於六樓。約20分鐘後，另一位報警者再次匯報該層樓有火焰。
市消防局(FDNY)隨後派遣了十餘輛消防車出動施救。從茂比利街(Mulberry St.)一路延伸至勿街(Mott St.)和包厘街(Bowery)，現場停滿了消防車和警車。消防隊在事發建築下架起天梯，嘗試從窗戶和屋頂進入火場，在破窗進入過程中，還有玻璃碎片不斷墜落。事發時恰逢周末晚餐高峰，華埠人潮洶湧。天梯下方擠滿了圍觀的遊客和居民。
據Citizen，消防局表示六樓火勢較為猛烈，但尚未對公共安全構成重大威脅。至5時30分，消防隊已成功撲滅所有可見火源，現場得到初步控制，但具體著火原因尚在調查中。本報記者曾聯繫市消防局，截至發稿仍未收到回應。
華埠近年來火災頻發，本次火災距離最近一起不到一個月。9月27日，華埠羅斯福公園(SDR Park)旁一處七層商住兩用建築突發火情，樓內住戶緊急撤離，大量消防員到場施救；意外導致三人受傷，底層商鋪被嚴重燒毀，店主表示，起火原因疑似為遊民縱火。
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