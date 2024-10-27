地鐵站垃圾桶發現未裝彈半自動步槍 令人不安

一名清潔工25日在Cortlandt街站月台的垃圾桶內發現一把AR-15半自動步槍。圖為地鐵Cortlandt街站。(本報檔案照)

紐約市 警26日透露，一名清潔工近期在曼哈頓下城的地鐵月台垃圾桶內發現一把高性能的半自動步槍，儘管未造成人員傷亡、彈匣裡也沒有子彈，但消息傳出後仍令人感到不安。

據警方消息，一名清潔工於25日下午3時15分許，在R線列車途經的Cortlandt街站的某處月台的垃圾桶內，發現一把AR-15半自動步槍，該站與九一一國家紀念博物館(National September 11 Memorial & Museum)僅有兩站的距離；執法人員指出，這類步槍由安德森(Anderson)公司製造，是大規模槍擊事件中最頻繁使用的武器之一，不過被清潔工發現時步槍的彈匣是空的，未有任何子彈。

這起事件在亞當斯 (Eric Adams)市府匯報「槍械掃描器」試點項目的最新成果後的幾天所傳出，亞當斯和市府官員23日表示，由麻州初創公司「Evolv Technology」所研發的槍械掃描器設備，自8月底在紐約市推出已超過一個月，期間檢測 出通勤客攜帶12把刀子，但從未發現任何槍械武器。

然而目前無法確定這些數據的參考價值，加上檢測是在民眾自願的基礎上進行，因此乘客仍有權不通過此設備，或繞到不同的入口進站即可，由此以來，攜帶武器的人還是可以躲過掃描的檢測，無法保證安全；不僅如此，掃瞄器曾做出118次誤報，聲稱檢測到了武器但實際並沒有，每日的平均誤報率達到4.29%。

自推出該項目以來，亞當斯曾表示該計畫「令人印象深刻」，表示其將幫助紐約市警識別地鐵系統中的槍枝和其他危險武器；但此說法相對籠統，亞當斯市府和紐約市警也從未細說他們真正會關注的具體問題、希望達到的目標，甚至如何看待數據的成功等，令紐約客對計畫抱有疑慮。