民調53%選民贊成亞當斯辭職 葛謨、詹樂霞躍最佳接替人選
根據「紐約時報」和錫耶納學院(Siena College)最新民調，多數紐約市選民希望市長亞當斯(Eric Adams)辭職，而前州長葛謨(Andrew Cuomo)及州檢察長詹樂霞(Letitia James)則被寄予厚望，被視為接替市長的有力候選人。
這項調查於10月底進行，並於26日發布，共訪問了853名選民。數據顯示，53%的受訪者支持亞當斯辭職，52%認為他涉嫌聯邦賄賂和欺詐罪，僅有26%對他的市長表現滿意。
亞當斯在市民中的不受歡迎早有跡象，但此次民調結果進一步加劇了民主黨內對其連任的擔憂。根據調查，在民主黨選民中，僅12%表態支持亞當斯，葛謨和詹樂霞則分別獲得22%和19%的支持率。
作為紐約市歷史上第二位非洲裔市長，亞當斯在非洲裔選民中的支持率同樣不理想。僅有15%的非洲裔民主黨選民表示會再度支持他。
針對辭職呼聲，亞當斯表示堅持留任，並稱將針對相關指控作出回應。23日，他在News 12的「問市長」節目中強調：「我始終遵循法律標準，期待回應調查中的問題。」當被問及若被判罪是否會辭職，亞當斯拒絕回應，只說：「我每天都在努力完成選民委託的工作」。
這是近期第二份對亞當斯不利的民調。此前的馬瑞斯特學院民調(Marist Polls)顯示，亞當斯被起訴後，69%的紐約市民支持他辭職。然而，僅47%的選民希望州長霍楚(Kathy Hochul)對亞當斯進行罷免。
雖然葛謨和詹樂霞目前尚未正式宣布參選，但他們在民調中的支持率顯著領先亞當斯，尤其在非洲裔選民中更具優勢。葛謨在該族群中的支持率達26%，詹樂霞則為21%。
除了來自聯邦調查的壓力之外，亞當斯還面臨著愈來愈多虎視眈眈的挑戰者。皇后區州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)22日宣布參選市長，成為民主黨內第五位挑戰亞當斯的競選者。其他已宣布參選的候選人包括市主計長蘭德(Brad Lander)、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、州參議員米維(Zellnor Myrie)及州眾議員拉莫斯(Jessica Ramos)。
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