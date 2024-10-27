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華康會秋季健康日 助民眾登記為選民

記者顏潔恩╱紐約報導
華康會26日舉辦秋季健康日活動，贈送禮物並協助選民登記。(記者顏潔恩╱攝影)
華康會26日舉辦秋季健康日活動，贈送禮物並協助選民登記。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會舉辦的「秋季健康家庭日」，26日在與社區同名的日落公園舉行，吸引大批華裔家庭出席活動交流，獲贈精美禮品；當日既是提前投票日的首日，也是民眾登記成為選民的最後一天，現場有大批義工協助有需要的人登記成為選民，並宣傳華人提高政治參與度的重要性。

主辦單位介紹，當日活動包括文化表演、臉部彩繪、免費蔬果派送、以及工作機會諮詢等；當日的活動目標還是以提供社區資源為主，邀請市府、聯邦調查局等單位擺設攤位，同時也提供申請醫療保險、糧食券、信託保險、免費申請手機、選民登記方面的服務。

8大道社區人士凌飛當天和義工在場，他表示要做最後的衝刺，通過社區活動呼籲民眾登記成為選民並積極投票，改善華人在美的處境；他說，登記完畢便會出一份證明，屆時選民帶著身分證或任何可證明住址的文件到投票站現場，跟工作人員表示自己剛完成登記，填寫並提交宣誓選票(affidavit ballot)即完成投票。為了確保日落公園華人投票的積極性，當地社區人士也計畫安排義工協助選民到投票站，具體內容還在討論中。

當日在協助登記的過程中也有遇到頗為棘手的問題，一名華男雖在布碌崙有房產，但多年跟兒子在長島地區生活，已沒有在布碌崙生活的紀錄，經過一番折騰最終才找回部分紀錄、完成登記；該名華男表示，日後退休了肯定回到布碌崙生活，需要找回在這裡的投票權，他也提到前幾年雖然有投票的想法，但忙於生計都沒有付諸行動，「現在慢慢逐漸意識到投票的力量，想為華人爭取權益」。

投票 華人 布碌崙

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