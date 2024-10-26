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曲怡文競選拚連任 多個警察工會支持

記者馬璿╱紐約報導
代表民主黨尋求連任的州參議員曲怡文(中)近期獲得各級市警工會背書。(記者馬璿╱攝影)
代表民主黨尋求連任的州參議員曲怡文(中)近期獲得各級市警工會背書。(記者馬璿╱攝影)

代表民主黨尋求連任的布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文，獲得各級市警工會背書；她近日發布聲明，感謝各級執法人員的支持，表示將堅持維護法治，確保執法人員的安全，並把布碌崙社區的安全視為優先。

曲怡文強調，實際行動比空口說支持警察來得更重要，她談及任內除為各級警局爭取到歷史最高經費外，也確保警員獲得完善的退休福利，並為打擊犯罪項目撥款。

其中，代表全市2萬4000名警員的紐約市警工會也支持曲怡文競選連任，主席亨德利(Patrick Hendry)表示曲怡文將公共安全擺在第一，是州立法議會支持警員的最大助力；市警局工會主席莫納罕(Chris Monahan)感謝曲怡文推動增加警局經費及爭取警員退休福利；市警警探工會主席孟羅(Scott Munro)和警佐工會主席圖爾克(Louis Turco)則表示曲怡文了解公共安全對民眾的重要性，感謝她為眾警爭取權益和資源，對支持她競選連任感到驕傲。

除以上工會外，曲怡文也獲州警工會(NYSTPBA)、紐約市懲教官工會(NYC COBA)、紐約市法警工會(NYC Deputy Sheriff's Benevolent Association)、大都會捷運局警察工會(MTA Police Benevolent Association)等組織背書。

紐約市 布碌崙 退休

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