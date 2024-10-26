夏令尾聲 交通局開啟「黃昏與暗夜」執法行動

市交通局、市警局日前宣布啟動年度「黃昏與暗夜」執法行動，將在夜晚與清晨時間段加強對危險違規行為的交通執法。(交通局提供)

隨著夏令時將在11月3日(周日)結束，市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)和市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)近日前宣布啟動年度「黃昏與暗夜」(Dusk and Darkness)執法行動，將加強夜晚與清晨時間段對危險違規行為的交通執法。

該項目於2016年設立，現已進入第九年，意在通過加強執法和宣傳教育降低交通事故死亡率，因每年秋冬季節的日落時分光照會驟然變暗，導致秋冬季節時致死交通事故最高發的季節。最新數據顯示，此計畫實施後，每年夜間的致死交通事故數量，比實施前平均下降13.5%、行人致死人數平均下降21.7%、車內人員死亡人數平均下降25.8%。

從10月底開始，市警局將開始加強執法，重點打擊危險的駕駛行為，包括超速、闖紅燈、不禮讓行人以及分心駕駛等違規行為，此外還將關注雙排停車、阻礙人行橫道和自行車道及巴士車道的車輛等行為。

而隨著夏令時即將結束，市府還將利用社群媒體 提醒駕駛員注意能見度過低的問題，呼籲駕駛員遵守每小時25哩的限速，並禮讓行人和自行車騎士。

李維拉表示：「隨著今年夏令時的結束，我們敦促所有市民無論是在駕駛車輛、騎單車還是過馬路時，都要保持警覺並考慮他人的安全。我們警員和交通局執法員的首要任務是，確保每個人在我們的街道和高速公路上的安全。」

羅格貴茲說：「當秋天日落後，行人的風險會上升。這項執法活動提醒駕駛員，隨著夏令時結束，行車要要放慢速度並保持警惕。隨著市警局加強打擊對分心駕駛，交通局的自動化攝像頭將提醒駕駛員在紅燈前減速並停車，駕駛員必須承擔起自己的責任。」