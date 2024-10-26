市警晉升典禮 2華裔升副督察

鄭智聰在當天的晉升典禮中榮升為副督察。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警(NYPD)25日於皇后區警察學院舉辦晉升典禮，有近200位警察榮獲晉升，由代理市警局長唐倫(Thomas Donlon)為每位警員頒發警銜及證書，其中包括十餘名亞裔 ；當日，華裔 警官(Captain)鄭智聰(Ronald Cheng)和鄭傳興(Sam Zheng)均升為副督察(Deputy Inspector)。

本次典禮共有172位警員獲得晉升，當中有13位亞裔，獲得警探(Detective)、警佐(Sergeant)和巡官(Lieutenant)等警銜。儀式中，獲晉升的最高階華裔警員為鄭智聰和鄭傳興。鄭智聰於2005年7月加入市警，並在將近20年的職涯中任職於巡邏服務局(Patrol Services Bureau)和住房局(Housing Bureau)。

加入警局之初，他在第122分局巡邏五年，隨後在第71分局擔任警佐四年。晉升為巡官後，他被分配至第77分局負責特別任務。在過去三年擔任警官期間，鄭智聰曾任房屋第四(PSA4)、第五和第六分局的副局長，且目前擔任房屋第四分局局長，管理曼哈頓下城區市警五、七、九以及十分局轄區內的所有政府樓(NYCHA)，包含大量華裔居民。

鄭智聰畢業於石溪州大(SUNY Stony Brook)，擁有生物學學士學位，並能使用粵語。他說，榮獲晉升是對自己將「所有努力都展現出來」後的肯定。作為房屋第四分局的首名華裔局長的鄭智聰回憶說，因為年輕時曾是犯罪的受害者，故決定報名參加市警考試。在他就讀於大學期間，他曾被當街襲擊，在感到無助之餘萌生了「為社區做點事」的想法，以不讓他人「經歷我當時的感受」。

42歲的他介紹說，父母在70年代末移民 來美，父親為香港人，隨後自己在紐約出生。當天，多位鄭智聰的家人也到場支持。按照慣例，晉升後的鄭智聰或將於不久後調離現職。他表示，自己目前將繼續完成原有工作，隨後根據未來的指令發展。鄭智聰鼓勵所有華裔說：「努力工作吧，我們有很多機會，只要持續努力，總會有成果的。」

市警亞裔警官協會(AAPEX)創會會長莫虎也有出席，表示鄭智聰和鄭傳興的晉升「很有代表性」，因一人在紐約出生、一人在14歲移民來美，作為移民或移民的子女，用刻苦和勤奮推動了亞裔警官人數的增長。他說，從2019年起，協會便支持亞裔警員的職業發展，目前61位成員中有25位達到副督察及以上職級，其中19位在過去三年內晉升。