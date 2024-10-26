美華民主正義聯盟11月3日座談 聚焦世界局勢

美華民主正義聯盟25日宣布，將於11月3日舉辦座談，聚焦世界局勢。(記者劉梓祁╱攝影)

美華民主正義聯盟25日宣布，訂於11月3日(周日)下午在位於皇后區法拉盛 的紐約華僑文教服務中心舉辦「縱觀時事，心繫台灣」論壇，邀請資深媒體人魏碧洲和政論專家林映君到場，與社區居民進行深入交流和討論。

主辦方表示，此次活動旨在探討當前國際局勢對台灣的影響及台灣未來的發展方向，會議將涵蓋多項議題，包括台灣的國際地位、兩岸關係以及台灣在全球政治經濟中的角色。主辦單位希望透過這場論壇，增強社區成員對於台灣事務的了解和關注，並鼓勵大家積極參與相關討論。

正義聯盟總幹事褚月梅表示，面對持續超過兩年的俄烏戰爭和不斷升級的以哈衝突，以及中東不斷的戰事波動，全球的和平「似乎遙不可及」，加之近期朝鮮和南韓的互相挑釁行為，更加劇了東亞的緊張局勢。她說，在此背景下，正值美國總統大選，選民面臨如何選出一位能夠帶領國家恢復富強，並積極推動世界和平的領導人的重要抉擇，同時維持台灣海峽的穩定與保障台灣的安全，也是海外僑胞最為關注的重要議題。

聯盟顧問李春溪也說，在此背景下，資深的媒體評論家將於論壇中提供深刻的分析，探討當前國際政治環境對亞洲和全球穩定的影響。活動時間為下午2時至4時，地址為133-32 41st Rd, Flushing, NY 11355。