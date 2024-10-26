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布碌崙86街反建遊民所抗議被捕 越南餐廳老闆控罪撤銷

記者馬璿╱紐約報導
阮成於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，州參議員參選人陳學理、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧以及華康會會長陳麗娜皆到場祝賀。(記者馬璿/攝影)
阮成於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，州參議員參選人陳學理、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧以及華康會會長陳麗娜皆到場祝賀。(記者馬璿/攝影)

在今年7月布碌崙(布魯克林)86街反建遊民所抗議中被捕的越南餐廳老闆阮成(Thanh Nguyen)，25日在布碌崙(布魯克林)國王郡刑事法院出庭。由於消防演習影響，阮成在未出庭狀況下案件被撤銷且不留案底。聽聞消息的86街抗爭民眾激動不已，紛紛獻上祝賀感謝阮成為社區盡心力。

25日上午9時阮成與太太進入法院等候庭審，然而突如其來的消防演習中斷所有審理，只有律師獲准進入。阮成夫妻及支持者在離開法院重新排隊等待安檢時，其代理律師林奇(David Lynch)向隊伍中的阮成報告好消息，表示提交完文件後法庭撤銷控罪，並確定不留案底。阮成聞訊激動不已，與律師擊掌後便離開法院。阮成今年7月在反建遊民所示威中與警方發生衝突，遭控襲警與妨礙公務等罪名，9月17日法官裁決若被告在下次開庭前無涉及犯罪行為，法庭將撤銷其控罪。

談及阮成出庭前的心情，他語氣平穩地表示自己是安分守己的公民，當下只是為幫忙才被捕，所以他一直抱持著信念，相信司法會還他清白。律師林奇受訪表示，阮成雖因在現場與警方有接觸被控罪，導致案件審理過程較長；但現場照片和影片證據充足，加上阮成並無前科紀錄，又是社區商家代表之一，足以證明他並非有意為之。他另透露，下周一阮成便能獲得結案證明。

前來法院聲援的華社人士包含華康會會長陳麗娜，以及州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧。賀立寧對案件結果表示欣慰，他感歎道，許多早期移民追求美國夢，希望能透過勤懇努力帶給家人更好的生活，知道阮成被捕控罪的華社居民都非常擔心糾結，但相信這結果能讓華社民眾對美國司法系統有更多信心。

賀立寧表示，雖興建遊民所恐對社區造成危害，但社區居民也因共同的危機而更加團結，意外凝結了過去數十年都未曾看見的緊密關係。他感謝社區居民大力支持阮成，希望遊民所事件告一段落後，能繼續延續社區的互助精神，「讓班森賀成為紐約最有活力、最團結的社區」。

阮成於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，民眾聽聞阮成案件結果紛紛露出欣喜表情，阮成開設的越南餐廳旁的街坊鄰居看到他後，皆獻上祝福恭喜他度過難關。

自小家庭因戰爭離散後的阮成由奶奶一手帶大，23歲來到移民來到紐約追尋美國夢，將班森賀社區視為「第二個家」。他表示，在這抗爭的長輩們就像他自己的家人，當他看到警察推倒現場示威的老人家時，就像看到自己的老父母和奶奶一樣，他只希望能靠微薄之力幫助社區。他也表示，若遊民所建成，社區將遭受到巨大的威脅，對於將社區視為家園的他是不可接受的結果。

在86街持續示威的民眾除表達激動情緒外，更表示希望明年市議員莊文怡的案子也能獲得不起訴處分，還社區一個公道。7月的示威中除阮成外，其餘七名被捕民眾同曾遭扣押，但在8月出庭時確定不立案無罪開釋。目前只剩市議員莊文怡襲警控罪將於明年1月27日審理，其餘皆結案。

阮成(圖右)於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，居民聞訊紛紛獻上祝...
阮成(圖右)於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，居民聞訊紛紛獻上祝賀。(記者馬璿╱攝影)
86街反建遊民所抗爭已來到第101天，抗爭民眾和義工表示，希望遊民所爭議能盡快告...
86街反建遊民所抗爭已來到第101天，抗爭民眾和義工表示，希望遊民所爭議能盡快告終，讓長輩能有安心的生活環境。(記者馬璿╱攝影)
阮成於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，民眾聽聞阮成案件結果紛紛露...
阮成於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，民眾聽聞阮成案件結果紛紛露出欣喜表情，阮成開設的越南餐廳旁的街坊鄰居看到他後，皆獻上祝福恭喜他度過難關。(記者馬璿╱攝影)
阮成於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，代表共和黨和保守黨競選布碌...
阮成於案件審理完畢後前往86街示威現場與支持民眾道謝，代表共和黨和保守黨競選布碌崙第17選區州參議員的陳學理、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧以及華康會會長陳麗娜皆到場祝賀。(記者馬璿╱攝影)
阮成25日出庭，法庭在阮成未出庭狀況下宣布撤銷控罪並不留案底。阮成(左二)與其律...
阮成25日出庭，法庭在阮成未出庭狀況下宣布撤銷控罪並不留案底。阮成(左二)與其律師林奇(David Lynch，右二)和到場聲援的州眾議員寇頓幕僚長賀立寧(左一)華社人士陳麗娜(右一)合影。(記者馬璿╱攝影)
阮成開設的越南餐廳旁的街坊鄰居和商家看到他後，皆獻上祝福恭喜他度過難關。(記者馬...
阮成開設的越南餐廳旁的街坊鄰居和商家看到他後，皆獻上祝福恭喜他度過難關。(記者馬璿╱攝影)
86街反建遊民所抗爭已來到第101天，路過民眾看見橋墩張貼的公告後，以按喇叭表示...
86街反建遊民所抗爭已來到第101天，路過民眾看見橋墩張貼的公告後，以按喇叭表示對示威的支持。(記者馬璿╱攝影)

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