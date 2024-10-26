助長者防詐維權 美亞共同促進會辦講座

本次講座主題為「長者權益須知」，旨在幫助華埠長者居民了解自身權益。(記者顏嘉瑩╱攝影)

25日下午，美亞共同促進會(EAA)、大學睦鄰之家與富康醫療在曼哈頓華埠 孔子大廈交誼廳聯合舉辦講座，主題為「長者權益須知」，旨在幫助華埠長者居民了解自身權益，並學習識別和防範常見的詐騙手法。本次活動吸引了超過60位長者參加，現場座無虛席。蓮花食品公司(Water Lilies Food)贊助了本次活動。

美亞共同促進會董事任詩雅(Sisi Yam)表示，當前社會對長者權益的保障愈加重要，舉辦此次講座旨在增進長者對自身權益的了解，幫助他們更好地掌握各類社會福利 資源，並提升防範詐騙的能力。「我希望長者都能積極參與類似講座，獲取相關資訊，增強自我保護意識，為自己的晚年生活增添更多保障。」

講座特別邀請了非營利健康組織「衛施康」(Raising Health)的平等專員陳燕玲擔任主講，向長者及其家人介紹「衛施康」提供的各類服務，協助他們深入了解社區資源和社會福利，提升生活便利性和保障水準。