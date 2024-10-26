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助長者防詐維權 美亞共同促進會辦講座

記者顏嘉瑩╱紐約報導
本次講座主題為「長者權益須知」，旨在幫助華埠長者居民了解自身權益。(記者顏嘉瑩╱攝影)
本次講座主題為「長者權益須知」，旨在幫助華埠長者居民了解自身權益。(記者顏嘉瑩╱攝影)

25日下午，美亞共同促進會(EAA)、大學睦鄰之家與富康醫療在曼哈頓華埠孔子大廈交誼廳聯合舉辦講座，主題為「長者權益須知」，旨在幫助華埠長者居民了解自身權益，並學習識別和防範常見的詐騙手法。本次活動吸引了超過60位長者參加，現場座無虛席。蓮花食品公司(Water Lilies Food)贊助了本次活動。

美亞共同促進會董事任詩雅(Sisi Yam)表示，當前社會對長者權益的保障愈加重要，舉辦此次講座旨在增進長者對自身權益的了解，幫助他們更好地掌握各類社會福利資源，並提升防範詐騙的能力。「我希望長者都能積極參與類似講座，獲取相關資訊，增強自我保護意識，為自己的晚年生活增添更多保障。」

講座特別邀請了非營利健康組織「衛施康」(Raising Health)的平等專員陳燕玲擔任主講，向長者及其家人介紹「衛施康」提供的各類服務，協助他們深入了解社區資源和社會福利，提升生活便利性和保障水準。

陳燕玲還詳細講解了如何識別和防範常見詐騙手法，特別針對長者容易受到的網絡釣魚詐騙，提高他們的防範意識。據聯邦調查局2023年的「網際網路犯罪報告」，全美60歲及以上長者每年因詐騙損失至少34億元，為受害最嚴重的年齡層。僅在2023年，老年人因各類詐騙而遭受的損失超過10億元。

美亞共同促進會董事任詩雅(Sisi Yam，右)表示，當前社會對長者權益的保障愈...
美亞共同促進會董事任詩雅(Sisi Yam，右)表示，當前社會對長者權益的保障愈加重要。(記者顏嘉瑩╱攝影)
本次活動吸引了超過60位長者參加，現場座無虛席。(記者顏嘉瑩╱攝影)
本次活動吸引了超過60位長者參加，現場座無虛席。(記者顏嘉瑩╱攝影)

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