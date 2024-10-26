不讓孩子變香蕉人 親子互助會、和諧家庭協會教說文化傳承故事

紐約親子互助會攜手和諧家庭協會舉辦「文化傳承與身分認同」講座。(圖／親子互助會提供)

紐約親子 互助會日前攜手和諧家庭協會在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「文化傳承與身分認同」講座，面向華社移民 家庭的父母，教導他們如何讓孩子接受文化傳承，並培養健康的身分認同，當日吸引了眾多華人 家長的參與。

紐約親子互助會負責人黃妮可指出，移民家庭的父母往往有很強的中華文化烙印，但從小在美國長大的孩子，學習的都是美國文化，兩種文化在家長和孩子身上容易發生碰撞甚至衝突；相比起來，家長從孩子身上間接接受美國文化會更容易，但仍有家長希望孩子能傳承中華文化，不願孩子長大了成為「香蕉人」。

這期講座的主講人是和諧家庭協會的創辦人陳偉力，他30年以來一直致力於幫助社區處理親子、夫妻關係，並幫助青少年實現個人成長；陳偉力強調，家長身教會比言傳要有用得多，若成天強迫孩子學習，只會讓他們覺得父母很囉嗦，更好的方法是家長通過各種節日和在日常生活中展現出對中華文化傳統和習俗的尊重，為孩子起到耳濡目染的作用。

他指出，孩子在長大過程中會默默地學習，長大了也會效仿家長的做法，這才是文化傳承的最有效方法，以萬聖節為例，美國家家戶戶都裝飾得很隆重、很有氣氛，也因此獲得孩子們的喜愛和重視；另外想要文化傳承得好，家長還要學會講故事，像農曆新年、元宵節、中秋節和端午節等背後都有優秀的故事，家人應該把這些故事講給孩子聽，最後則鼓勵孩子平時多參加華人社區的文化活動。

親子互助會與和諧家庭協會合作舉辦了名為「父母學堂」的系列講座，主題包括親子溝通、親子情感連接與支持、教育與成就壓力、數字時代的家庭關係，以及文化傳承與身分認同等，有興趣者可瀏覽www.pcr.nyc。