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余派小組10年慶 票友齊唱「堂會戲」

記者尤昱程╱紐約報導
紐約余派小組領導人李大偉。(記者尤昱程╱攝影)
紐約余派小組領導人李大偉。(記者尤昱程╱攝影)

紐約余派小組24日在法拉盛慶祝十周年慶典，重現民國初年「堂會戲」的演出形式，邀請紐約各界余派愛好者共襄盛舉，欣賞由資深名票輪番呈現的精湛演出。

活動主辦人李大偉表示，堂會戲與一般劇場演出最大的不同在於，其專門為內行人呈現小型精英演出的形式，受眾有限但水準極高；這種演出形式最早在清末民初時期出現，通常由富裕人家在特定場合舉辦，並邀請頂級名角演唱，規模較小但對演出質量要求很高。

此次演出除了由余派小組成員翁思再、盧德先、王偉、呂維忠、李澤昕等人領銜外，還特別邀請中國著名余派老生演員、現任中國大連京劇院副院長凌珂到場獻藝；整場活動由台灣著名花臉演員王海波擔任主持，場面盛大且充滿京劇文化的濃厚氛圍。

李大偉表示，余派小組的成立初衷是為了在海外推廣與傳承余派藝術，通過多年的努力，余派小組已成為國際間受到認可的小型專業組織，吸引來自中國、台灣、香港的京劇愛好者；他說，余派藝術不僅在於忠實臨摹前人經典，還必須在保留傳統精髓的基礎上創新，發揚「活余」精神，讓這門古老的藝術在當代展現新的生命力。

京胡名家李海龍演出精湛。(記者尤昱程╱攝影)
京胡名家李海龍演出精湛。(記者尤昱程╱攝影)
華東師範大學教授翁思再。(記者尤昱程╱攝影)
華東師範大學教授翁思再。(記者尤昱程╱攝影)
中國著名余派老生凌珂演唱「捉放曹」。(記者尤昱程╱攝影)
中國著名余派老生凌珂演唱「捉放曹」。(記者尤昱程╱攝影)
台灣著名花臉王海波在「捉放曹」裡飾演曹操。(記者尤昱程╱攝影)
台灣著名花臉王海波在「捉放曹」裡飾演曹操。(記者尤昱程╱攝影)

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