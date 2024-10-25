余派小組10年慶 票友齊唱「堂會戲」

紐約余派小組領導人李大偉。(記者尤昱程╱攝影)

紐約余派小組24日在法拉盛 慶祝十周年慶典，重現民國初年「堂會戲」的演出形式，邀請紐約各界余派愛好者共襄盛舉，欣賞由資深名票輪番呈現的精湛演出。

活動主辦人李大偉表示，堂會戲與一般劇場演出最大的不同在於，其專門為內行人呈現小型精英演出的形式，受眾有限但水準極高；這種演出形式最早在清末民初時期出現，通常由富裕人家在特定場合舉辦，並邀請頂級名角演唱，規模較小但對演出質量要求很高。

此次演出除了由余派小組成員翁思再、盧德先、王偉、呂維忠、李澤昕等人領銜外，還特別邀請中國著名余派老生演員、現任中國大連京劇 院副院長凌珂到場獻藝；整場活動由台灣著名花臉演員王海波擔任主持，場面盛大且充滿京劇文化的濃厚氛圍。