華男憂鬱症自殺 福州琅岐總會募款

福州琅岐聯合總會為意外離世的張楊募款3萬6000多元。(記者胡聲橋╱攝影)

美國福州琅岐聯合總會24日將3萬6400元善款轉交給意外離世的鄉親張陽的親屬手中，幫助張陽的妻小度過眼前的難關；琅岐聯合總會表示，該會正積極協助張陽的母親辦理來美簽證，為兒子送最後一程。

34歲的張陽來自福州琅岐閩江村江珠浦，於八年前偷渡 來美，在美結婚，育有一名六歲男童；張陽生前在餐館打工，由於偷渡債尚未還清和家庭壓力大等原因患上憂鬱症，但從未求醫，10月14日張陽自殺身亡。

不久後張陽家屬帶著六歲兒子，向琅岐聯合總會求助；聽聞噩耗後，該會主席江典林、會長江富春等人立即為張陽發起募捐行動，短短幾天時間內就籌到善款3萬6400元；24日琅岐聯合總會將善款交到張陽堂姐手上，再由她把善款轉交給家人，在善款轉交儀式上，堂姐還代親友向琅岐聯合總會送上感謝牌匾。

江富春對該會鄉親和社會各界的慷慨解囊表示感謝，他們在張陽家人最艱難的時候伸出援手，送去溫暖和希望；美國亞裔 社團聯合總會會長兼琅岐聯合總會總顧問陳善荘表示，張陽離世後，遠在中國家鄉的父母、爺爺奶奶悲痛欲絕，希望能讓張陽的父母來美與兒子見最後一面。

目前亞總會和琅岐聯合總會已向中國駐紐約總領館、相關國會議員辦公室求助，張陽母親預計本月底獲得護照，11月初將到美國領事館面試。

江富春和陳善荘呼籲社會各界繼續為張陽家屬獻愛心，有意者可將捐款支票 寄到琅岐聯合總會會所，地址為779 47th Street, Brooklyn,NY 11220，收信人請寫American Fuzhou Langqi United Association；支票抬頭請寫Zhang Qi，備註(Memo)請註明For張陽Family；有疑問請撥電至(929)364-3539查詢。