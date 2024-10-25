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布碌崙86街遊民所抗議進入100天毅力不減 民代慰問

記者胡聲橋／紐約報導
86街遊民所持續抗議100天，民眾毅力不減。(記者胡聲橋╱攝影)
86街遊民所持續抗議100天，民眾毅力不減。(記者胡聲橋╱攝影)

雖針對布碌崙(布魯克林)86街遊民所的抗議活動去年底便開始，但自從7月17日當地社區因抗議開發商動工而導致市議員莊文怡及當地數名居民被捕後，民眾的抗議成為一項持續的行動；24日為抗議活動步入第100天，當天中午多名民選官員來到擬建遊民所前看望並感謝抗議者，為他們派發水果。

24日有比平時更多的抗議民眾和旁觀者來到遊民所現場，抗議者揮舞著手中的美國國旗，高舉「這裡不要遊民所」、「公共安全第一」、「學校周圍不要遊民所」等英文標語；儘管有的標語已經褪色，但抗議者的熱情不減，不少路過現場的車輛也鳴笛致意。

眾多的義工仍堅持在現場服務，他們不僅自己要參加抗議，隨時準備應對突如其來的變化，還要負責為抗議者提供各種後勤補給；從7月17日之前就為抗議活動當義工並一直堅持到現在的靚麗感慨地說，「能堅持100天，真的是太不容易了」。

眾議員寇頓(William Colton)在現場感謝了所有人，他說堅持抗議100天意義重大，民眾要繼續堅持下去，直至市府聽到民眾的聲音、取得最後的勝利；莊文怡感謝所有的抗議者、商家、以及社區的每個人，表示這抗議活動體現出華人的團結精神和付出。

州眾議員鄭永佳對社區堅持抗議那麼長時間感到自豪，他說市長亞當斯(Eric Adams)沒有採取任何措施來解決問題，因此民眾必須繼續戰鬥下去，相信86街遊民所的抗議活動將成為其他社區的榜樣。

持續抗議100天，民選官員到86街遊民所看望示威者和義工。(記者胡聲橋╱攝影)
持續抗議100天，民選官員到86街遊民所看望示威者和義工。(記者胡聲橋╱攝影)
86街遊民所持續抗議100天，民眾熱情不減。(記者胡聲橋╱攝影)
86街遊民所持續抗議100天，民眾熱情不減。(記者胡聲橋╱攝影)

遊民 眾議員 亞當斯

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