「吵」到睡不著 恐罹患博動性耳鳴

本期講座由Dr. Srikanth R Boddu主講，搭配同步中文口譯。(主辦方提供)

你有沒有遇過耳朵裡像「嗡嗡…嘶嘶…」的低鳴聲？而且睡覺時特別清楚，聽起來就像自己的心跳聲，這可能代表你患有搏動性耳鳴。

世界日報 與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)攜手合作的線上系列健康講座，已邁入第五年，旨在為讀者提供專業醫學知識及最新資訊。最新一期的線上講座「博動性耳鳴Pulsatile Tinnitus」已於本月9日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正式上線，由紐約長老會皇后醫院介入神經外科主任，同時也是威爾康奈爾醫學院神經外科放射科副教授的Dr. Srikanth R Boddu, MD; M.Sc; MRCS；FRCR擔任主講人，將透過自身的專業角度與素養，傳授廣大觀眾關於博動性耳鳴的症狀及治療。

Boddu表示，耳鳴是指外在環境沒發出聲音卻聽見聲音，常表現為嗡嗡聲、嘶嘶聲、鈴聲等各種聲音。耳鳴可能是暫時的，也可能是持續性的，原因很多元，常見的原因包括聽力損傷、耳部問題、壓力和焦慮與藥物副作用等，或者高血壓、糖尿病、心血管疾病等全身性健康問題也會導致耳鳴。

●容易治療 可永久解決

搏動性耳鳴是指持續且未及時治療的耳鳴，會影響生活品質。無論在安靜的環境中，還是在忙碌的日常生活中，這種聲音都可能讓人感到煩躁、無法集中注意力，甚至影響睡眠。對於持續性耳鳴，建議及時就醫，消除潛在的健康風險。

整體而言，動脈和動靜脈原因引起的耳鳴占患者的15%至20%，其餘80%至85%的患者大多患有潛在的靜脈問題，例如狹窄或憩室。重要的是要了解，雖然動脈和動靜脈問題僅在一小部分患者中引起耳鳴，但與因潛在靜脈問題而導致耳鳴的患者相比，這群患者發生出血或中風的風險要高得多。

透過精確的MRI、MRA、MRV等血管檢查以及個性化治療，搏動性耳鳴是一種非常容易治療的疾病，可以立即永久解決，重獲平靜的生活。

欲觀看Dr. Boddu的完整講座影片，請至網址：bit.ly/2024nypq10，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽價值$25的Amazon電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。

紐約長老會皇后醫院的介入神經外科和神經放射科專家團隊，利用先進的醫療技術治療動靜脈畸形、腦動脈瘤、頸動脈狹窄、腦血管硬腦膜動靜脈瘺、特發性顱內高壓、搏動性耳鳴、脊椎壓迫性骨折、腰痛和脊椎護理。如果需要協助，請致電(718)303-3739與院方預約。

●長老會皇后醫院 全方位治療

此外，紐約長老會皇后醫院的Och Spine團隊擁有治療各種背部和頸部疾病的專業知識。該團隊擁有世界知名專家包括神經外科醫生、骨科脊椎外科醫生、疼痛管理專家，以及由物理治療師、職業治療師和語言病理學家組成的綜合復健團隊，為所有年齡層的患者和各種類型的脊椎問題——從日常背痛到複雜的脊椎腫瘤和畸形提供多學科、協調的護理。

紐約長老會皇后醫院Och Spine團隊在皇后區的法拉盛、長島市、新鮮草原、森林小丘和傑克遜高地提供全面的門診服務。如需服務，歡迎致電(646)317-7463與該團隊進行預約。欲了解更多信息，請聯繫社區健康發展部(718)670-1178。