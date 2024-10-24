台灣第1人 許汶而帶國旗環曼哈頓游泳 1年內奪3大滿貫

台灣開放水域游泳選手許汶而在紐約完成了曼哈頓環島20橋泳渡挑戰，成為首位完成該領域「三大滿貫」挑戰的台灣人。(記者許君達／攝影)

台灣游泳選手許汶而日前在紐約成功完成曼哈頓 20橋環島游挑戰，成為第一位完成開放水域游泳運動三大殿堂級挑戰的台灣泳者。許汶而表示，身背國旗環繞曼島，令她非常驕傲。

開放水域游泳是一種極限海泳運動，「三大滿貫」挑戰包括英吉利海峽、加州 洛杉磯附近的卡塔琳那海峽(Catalina Tunnel)以及曼哈頓環島20橋，挑戰者需完全依靠自身的力量，在天然海洋中不停歇地完成十餘哩甚至數十哩的泳渡。目前，全球僅有300餘人實現了這個「三大滿貫」，而許汶而更是在今年一年之內就全部完成。

許汶而的曼哈頓挑戰並不順利，她在第一次挑戰時，因遇到亂流，導致上溯哈德遜河時遭遇水流阻力，因而錯過了最佳潮汐位。幸好，紐約開放水域協會(New York Open Water)給了她第二次機會。許汶而21日上午在曼哈頓下城的華爾街碼頭下水，經過長達九小時的跋涉，終於在夜色降臨時分完成了30哩左右的泳渡、回到出發點。

開放水域挑戰者通常要提前抵達挑戰地點進行長時間的適應性訓練。許汶而在完成了加州的挑戰後便直接來到紐約，在哈德遜河對岸的澤西市(Jersey City)住了近兩個月。她表示，與另外兩個在純粹自然環境中的挑戰不同，曼哈頓是一個地理與人文的集合體，要跨越的20座橋梁，每座都有自己獨特的歷史，這座城市的歷史底蘊更是別無二致，因此在紐約的挑戰有一種獨特的感受。

不過，雖然曼哈頓的天際線很美，但在游泳的過程中，體能的極限消耗讓許汶而很難有餘力賞景，只能在有限的意識中不斷重複一些美好的事物，包括兒時常聽的歌謠、開心的經歷或者平時沒空思考的問題。而到了游泳的中後段，思緒幾乎一片空白，好像從冥想到入定的過程一樣。直到衝線之後，才有空重新抬頭，赫然發現曼哈頓宏偉的夜景如此近距離地在眼前鋪開。

許汶而在環游曼哈頓時，跟隨輔助的獨木舟上一直插著一面中華民國 國旗。她回憶，有不少人在岸邊和沿途的大橋上給她加油打氣，其中有跟隨她動態的親友，也有普通的遊客或路人。許汶而表示，台灣運動員無法在奧運會上身披自己的國旗而戰，但在她的領域內，能夠自由地展示國旗，令她很自豪，也更有堅持的動力。「我們應該利用任何機會拿出這面旗幟，驕傲地告訴人們，『我來自台灣』。」