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華男菜刀砍子棄保潛逃8年 被捕入獄

記者劉梓祁／紐約報導
華男菜刀砍子棄保潛逃，八年後終被捕入獄。(記者劉梓祁／攝影)
華男菜刀砍子棄保潛逃，八年後終被捕入獄。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠多年前發生血案，一個閩籍家庭在爭吵中由父親拿起刀子將兒子的頭部砍傷，隨後被市警五分局逮捕和控罪，獲刑12年；然而罪犯鄭祖盛(Sheng Zhu Zheng，音譯)八年前棄保逃庭，時隔多年後於本月18日被捕，法官23日要求其立即服刑。

2015年1月7日，時年42歲的鄭祖盛與妻子因財務問題吵架，16歲的兒子鄭大明(Daming Zheng, 音譯)為維護母親而動手推打了父親，隨後鄭祖盛拿出切肉刀朝兒子的前額、右耳及手臂砍中數刀，兒子被緊急送院；2016年3月，在法官重判12年監禁前，鄭祖盛在保釋期間缺席庭審，後被聯邦法警通緝，多年來下落不明。

儘管法官、辯護律師和助理檢察官均指不了解本次抓捕過程，但據知情人消息，鄭祖盛於18日在布碌崙(布魯克林)因「推銷賭博」被捕；當年被捕時，他為綠卡持有者，仍擁有中國護照，法官曾表示，未來鄭祖盛一旦被逮捕，就會直接入獄服刑。

23日出庭時，鄭祖盛身著囚服並戴有手銬，頭髮凌亂、鬍渣未修，法庭為他安排中文翻譯，但庭審過程僅持續約五分鐘，他一言未發；法官卡羅(Gregory Carro)表示，鄭祖盛如今被捕，需立即執行刑期，紀錄顯示他的罪名包括蓄意使用武器造成嚴重傷害、持武器故意攻擊造成身體傷害，以及三項傷害未成年人罪名。

來自福州的鄭祖盛與妻子育有三子，案發前為中餐館外賣員，妻子則在理髮店工作，一家五口當時住在華埠市場街(Market St.)；檢方表示，鄭祖盛在案發前不斷吼罵太太郭燕芳(Yan Fang Guo)並索要現金賭博，妻子因擔心錢遭賭光而拒絕，進而引發血案。法庭文件指，這並非鄭祖盛首次家暴郭燕芳。

當夫妻倆發生衝突時，鄭大明不願看母親受傷，便起身回擊父親；檢方稱，兒子沒在鄭祖盛身上留下傷口，「他不想傷害父親，只想保護母親」；隨後鄭祖盛從廚房拿刀朝兒子頭部砍去，並一度不讓鄭大明報警，過程中兩名更小的弟弟和妹妹就在一旁目睹一切。

送院後，鄭大明被發現前額、右耳、手臂等部位有多處切割傷，其中頭部的兩道傷口最為嚴重，共縫十餘針；據法庭紀錄，鄭祖盛本次被捕後未有新罪名增加。

時年16歲兒子鄭大明的頭部傷口。(本報檔案照)
時年16歲兒子鄭大明的頭部傷口。(本報檔案照)
時年16歲兒子鄭大明的頭部傷口。(本報檔案照)
時年16歲兒子鄭大明的頭部傷口。(本報檔案照)

華埠 家暴 布碌崙

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