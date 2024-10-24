半夜搭N線地鐵 男被搶走350元

警方正通緝一名涉嫌在車廂內持槍搶劫的劫匪。(警方提供)

布祿崙(布魯克林)N線地鐵近日發生一起持槍搶劫案，一名男子半夜在地鐵車廂內被一名持槍歹徒搶走350元；當時他乘坐的地鐵正在靠近日落公園 的59街站，此為華社居民頻繁搭乘的地鐵站 之一，警方目前已公布了嫌犯的照片和錄像通緝，呼籲知情者及時與警方聯繫，盡早將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警72分局和捷運 34分局轄區內，警方稱，10月18日凌晨大約12時左右，一列北向行駛的N線列車正接近日落公園的59街車站；這時車廂內坐在21歲男子身旁的一名劫匪突然亮出一把槍，並向他索要錢財，歹徒從男子身上搶走350元現金後，在59街車站下車，嫌犯隨後徒步逃離車站，去向不明，此案中無人受傷。

根據警方的描述，這名歹徒為男性，擁有深色皮膚，身高約5呎8吋、體重約150磅；歹徒最後一次露面時身穿黑色外套、黑色連帽運動衫、黑色運動褲和白色運動鞋。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。