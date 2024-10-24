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布碌崙86街反建遊民所帳篷 遭遊民闖入索要食物

記者馬璿／紐約報導
布碌崙86街反建遊民所示威在今年7月隨著大規模抗議後升溫。(記者馬璿／攝影)
布碌崙86街反建遊民所示威在今年7月隨著大規模抗議後升溫。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)86街2501號的反建遊民所示威帳篷內23日中午闖入一名遊民，過程中不停騷擾華裔示威者和義工；儘管此事件未造成人員受傷，但仍引發居民的不安情緒，擔憂當地建成遊民所後會製造更多安全問題。

現場目擊民眾表示，中午12時30分左右，一名男性遊民先是走到25街交86街路口，向坐在擬施工地點前的民眾索要商家提供的便當，索討不成便開始在周邊垃圾袋翻找食物；他之後朝一旁的選民登記處移動，將手上的塑膠袋與零錢丟往桌面上，語帶不悅地質問義工反遊民所的意圖，接著快步走向放置物資的帳篷，企圖拿桌底的瓶裝水。

帳篷內數名長者義工雖出聲驅趕卻不見成效，後來有抗議民眾舉起木棍試圖驅趕遊民；雙方對峙數分鐘後，遊民快速拿取桌上的瓶裝水和咖啡便離開現場；據悉，被遊民索要食物的義工多為女性，其中一人表示，才出現一個遊民就導致人心惶惶，遊民所開設後恐怕只會更加嚴重。

在現場服務的義工戴小姐為事件目擊者之一，她指出示威民眾平時都安分守己，除以行動表達意見外未製造紛亂，但也正因警力漸漸撤出，發生此事時警察沒能立即協助；戴小姐也表示，興建遊民所的影響範圍和嚴重程度令許多原本政治冷漠且不相信政府的居民，都為了改變現況而來到現場登記成為選民，只為用選票表達意見。

示威者李先生表示，現場民眾大多為社區居民，其中不乏長者，遇到遊民來討食物或具備攻擊傾向，都非常害怕；他也透露，此遊民已是第二次出現，可能是看中周邊商家會提供免費的食物和水給義工們，加上長者不易反擊，才選擇再來這裡行乞。

一名男性遊民23日闖入86街反建遊民所的示威現場。(現場目擊民眾提供)
一名男性遊民23日闖入86街反建遊民所的示威現場。(現場目擊民眾提供)

遊民 布碌崙 咖啡

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