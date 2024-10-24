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3華男涉禮品卡欺詐 羅德島遭逮控罪

記者胡聲橋╱紐約報導
警方繳獲數千張偽造的禮品卡。(南金斯敦警察局提供)
警方繳獲數千張偽造的禮品卡。(南金斯敦警察局提供)

居住在紐約州的三名華男近期在羅德島的南金斯敦(South Kingstown)出庭，他們被指涉嫌在羅德島各地的商店塗改和偽造禮品卡，進行欺詐活動；三人中的兩人今年2月被捕，另一人3月落網，警方從他們那裡共搜出6000多張做了手腳的禮品卡。

當地警局稱，45歲的黃全斌(Quanbin Huang，姓名均為音譯)和46歲的盧至雄(Zhixiong Lu)來自紐約上州Middletown，兩人都是中國公民，他們還因2023年從南部邊境非法進入美國而面臨移民指控；最後一名華男則是在羅德島的納拉甘西特(Narragansett)被警方逮捕。

今年2月，南金斯敦的一家藥業公司CVS的店員看到一名男子行動可疑，試圖把禮品卡擺放回到商店的貨架上，於是上前質問；當對方離開後，店員記下其車牌號並報警，警員不久後攔截並拘留了車上的兩名華男，並將他們送往警局接受調查，警方後來從這輛車上查獲三個盒子，裡面裝有1848張遭篡改的禮品卡，警員之後還從CVS那裡查獲935張遭篡改的禮品卡。

今年3月，36歲的林忠真(Zhongzhen Lin)在羅德島納拉甘西特一家Walgreens店內，因類似原因被警方逮捕，警方從其車輛中搜出4387張被動了手腳的禮品卡。

三名華男都被控犯有偽造罪(Forgery)、假冒仿造罪(Counterfeiting)和串謀罪(Conspiracy)；黃全斌繳納了1000元的保釋金後獲釋，盧至雄和林忠真則分別以5000元保釋金獲釋，三人都同意被引渡回紐約受審；針對此案件，警方懷疑他們是零售盜竊集團的成員之一，專門從事禮品卡詐騙。

南金斯敦警察局長莫尼漢(Matthew C. Moynihan)表示，有組織零售犯罪已成為一個普遍的問題，「這是在一個多月時間內，國際犯罪組織的成員第二次在羅德島落網，人們需要注意的是，我們的商店裡很可能還有成千上萬張偽造或篡改的禮品卡；他提醒民眾，為避免遭遇類似騙局，應在網上購買禮品卡，若必須購買實體禮品卡，最好讓店員從櫃檯後取卡，執法人員也呼籲更多受害者前來報案。

涉禮品卡詐騙的華男黃全斌。(南金斯敦警察局提供)
涉禮品卡詐騙的華男黃全斌。(南金斯敦警察局提供)
涉禮品卡詐騙的華男盧至雄。(南金斯敦警察局提供)
涉禮品卡詐騙的華男盧至雄。(南金斯敦警察局提供)

華男 紐約上州 邊境

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