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一月犯四案 布碌崙遊民入室搶劫被捕

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙遊民一月四次入室搶劫，遭警方逮捕。(警方提供)
布碌崙遊民一月四次入室搶劫，遭警方逮捕。(警方提供)

一名劫匪今年9月份在布碌崙四次入室搶劫，警方10月18日公布了對這名嫌犯的通緝令，兩天後的20日就將嫌犯逮捕歸案，並指控其犯有17項二級入室盜竊罪(burglary)。

警方稱，遭到逮捕的劫匪嫌犯是53歲的男子魯伊茲(Ruben Ruiz)，嫌犯身高5呎8吋，體重160磅。警方稱這名嫌犯沒有固定住所，是遊民

根據警方的信息，第一起入室搶劫案發生於9月14日傍晚6時4 分。當時一名男子強行闖入大西洋大道(Atlantic Avenue)交聖詹姆士廣場(Saint James Place)附近的一戶住宅。闖入住宅後，這名劫匪拿走多種工具，價值約1900元。嫌犯作案後騎單車逃離現場。此案無人受傷。

第二起入室搶劫案發生於9月21日上午大約4時25分。當時一名歹徒強行闖入一棟拉菲逸大道(Lafayette Ave.)交格蘭德大道(Grand Ave.)附近的住宅。劫匪從該住宅拿走各種工具，價值約1200元。歹徒作案後騎單車沿拉菲逸大道Lafayette大道向東逃逸，無人受傷。

第三、第四起入室搶劫案都發生在9月28日凌晨。凌晨零時59分左右，歹徒強行闖入大西洋大道交聖詹姆士廣場附近的一戶住宅。劫匪進屋拿走各種工具後騎單車逃離現場。凌晨5時57分，這名劫匪又闖入格蘭德大道交克里夫頓廣場(Clifton Place)附近的一戶住宅，拿走多種食物，此人隨即騎單車沿格蘭德大道向北逃去。

布碌崙 遊民 通緝

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