史島詐騙頻發 檢方每周收20起投訴

史島錢財詐騙層出不窮，地檢辦公室應接不暇。(紐約州高速公路管理局X平台)

史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)近日表示，史島詐騙錢財的案件頻發，檢察官辦公室每周都能收到居民至少20個有關詐騙錢財的投訴。麥文瀚說，現在騙子的陰謀詭計無處不在。他提醒居民一方面要加強防範，另一方面發現詐騙後要及時報警。

多名史島居民最近向地區檢察官辦公室投訴，他們收到了一連串短信，提醒他們支付E-ZPass 通行費。對此，紐約州高速公路管理局(New York State Thruway Authority)在社交媒體上警告，這是一種以E-ZPass客戶為目標的騙局，目的是為了騙取受害者的銀行或信用卡 資訊。E-ZPass網站上的聲明稱，紐約的E-ZPass絕不會發送電子郵件或短信與客戶聯繫，要求客戶提供信用卡號碼和社會安全號碼等敏感的個人資訊。

麥文瀚介紹，今年9月，史島一名婦女接到一通電話，來電者告訴這名婦女，她的銀行帳號已遭駭，必須把錢轉到一個安全的帳戶。這名婦女信以為真，從銀行取出了3萬5000元現金，按照騙子指定的時間和地點交到了騙子手裡。這名婦女發現自己受騙上當後追悔莫及。

此外，史島有不少居民最近報告，美國郵政局(USPS)郵寄的稅收和社會保障金支票 遭到盜竊。麥文瀚說，盜竊聯邦福利支票已成為一類涉案金額以百萬元計的案件。有人收到了五次相同的聯邦福利支票，但每次都遭盜竊。這些案件通常是當地竊賊所為。他們通常進入郵局盜竊，從家庭郵箱或街頭郵筒中盜竊。一些已知的重罪犯，比如曾做過毒品交易或涉及槍支案件的罪犯現在正有組織地盜竊支票。

史島警方今年曾警告居民，有人假冒執法人員打電話進行詐騙。麥文瀚介紹，竊賊從社群媒體上知道一戶人家的孩子在國外讀書，剛剛讀了一個學期，於是就給孩子的爺爺打電話，說他孫子在國外被捕了，需要保釋金，但他不想告訴他父母，希望爺爺能幫這個忙。心急如焚的爺爺從銀行取出2萬元現金，交給了出現在他們家門口的人。還有人遭到假冒執法人員勒索，騙子讓受害者相信，如果他們不交出錢，受害者的私人資訊就會被公開。