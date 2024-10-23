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紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

施政遭質疑 記者會被反對者衝場

記者馬璿╱紐約報導
前來抗議民眾表示他們皆為自發性前來，有部分民眾在現場領取海報，但也有民眾自製標語抗議曲怡文政策成效不彰。(記者馬璿╱攝影)
前來抗議民眾表示他們皆為自發性前來，有部分民眾在現場領取海報，但也有民眾自製標語抗議曲怡文政策成效不彰。(記者馬璿╱攝影)

在州參議員曲怡文舉辦宣布有關限制市府補貼遊民所額度提案時，現場還聚集了數十位民眾，除抗議86街興建遊民所外，部分民眾因質疑曲怡文施政成效，在周圍舉起標語、吹響哨音和喇叭聲試圖蓋過記者會聲音。

反對86街興建遊民所的抗議已來到第98天，22日中午12時起，抗議民眾陸續集結，收舉支持曲怡文挑戰者陳學理的標語，和敲打鑼鼓，表達對曲怡文的不滿。部分民眾手持噪音器和口哨，在記者會期間吹響哨音要求曲怡文離開。現場警員則架起多組圍欄，力阻抗議人潮靠近記者會中心，但仍有民眾因推擠跌倒或在爭執間引發肢體衝突，所幸無人受傷。反對曲怡文的群眾表示，他們皆為自發前來，標語和海報為現場領取，並非幕後有人指使。

曲怡文針對抗議發布聲明，質疑競爭對手組織民眾意圖阻擋記者會進行，是「幼稚且不負責任的行為」，譴責對手陳學理利用居民的恐懼達成自己的政治意圖，將86街作為競選場地罔顧民眾安危。曲怡文提到，她曾邀請陳學理共同簽署聯署信給市長亞當斯卻遭拒絕，認為對方並沒有解決問題的意願。海灣公園大道華人商會會長李志波表示，記者會目的是宣布新提案，希望透過立法補上官商勾結的漏洞。他以商家立場發聲支持法案，且直言對衝突很失望，「不論選舉結果如何，都不希望華社因此分裂」。

陳學理會後也回應否認組織抗議人潮指控，指出曲怡文在華社並不受歡迎，「她今天見證居民表達真正的心聲」。陳學理表示，他自抗議第一天起便在現場支持民眾，質疑曲並未對86街反遊民所示威盡心力，並懷疑曲只是為連任對民眾說謊。

現場支持抗議的民眾李先生表示，州眾議員寇頓、市議員莊文怡和陳學理，從反對興建遊民所初期便時常到場關心，卻不見曲身影，質疑曲怡文只是為勝選做形象；在現場發放物資的工作人員Linda則表示，早上便有第三方團隊將陳學理海報和標語拿到現場，並非現場團隊印製發放。

為反興建遊民所，自第一天便與社區居民輪班看管的民眾奏小姐則感嘆，「不論是誰選上，只要有人能解決遊民所的問題就好」。針對記者會內容，她則表示現場音量太大，在外圍的她幾乎沒有聽到提案內容。曲怡文辦公室回應，今天記者會的提案內容將會以微信和走訪商家宣導，讓民眾瞭解提案走向。

86街反遊民所抗議已來到第98天，現場民眾表示前兩周由於氣溫轉涼人潮略減，但隨著...
86街反遊民所抗議已來到第98天，現場民眾表示前兩周由於氣溫轉涼人潮略減，但隨著天候變暖民眾也更有動力前來現場支持。(記者馬璿/攝影)
前來抗議民眾表示他們皆為自發性前來，有部分民眾在現場領取海報，但也有民眾自製標語...
前來抗議民眾表示他們皆為自發性前來，有部分民眾在現場領取海報，但也有民眾自製標語抗議曲怡文政策成效不彰。(記者馬璿/攝影)
部分民眾手持噪音器和口哨，在記者會期間吹響哨音要求曲怡文離開。(記者馬璿/攝影)
部分民眾手持噪音器和口哨，在記者會期間吹響哨音要求曲怡文離開。(記者馬璿/攝影)
86街反遊民所抗議已來到第98天，現場民眾表示前兩周由於氣溫轉涼人潮略減，但隨著...
86街反遊民所抗議已來到第98天，現場民眾表示前兩周由於氣溫轉涼人潮略減，但隨著天候變暖民眾也更有動力前來現場支持。(記者馬璿/攝影)
22日州參議員曲怡文於86街2501號舉行提案記者會，現場聚集上百位民眾，除抗議...
22日州參議員曲怡文於86街2501號舉行提案記者會，現場聚集上百位民眾，除抗議86街興建遊民所外，部分民眾因質疑曲怡文施政成效，在周圍舉起標語、吹響哨音和喇叭聲試圖蓋過記者會聲音。(記者馬璿/攝影)
86街反遊民所抗議已來到第98天，現場民眾表示前兩周由於氣溫轉涼人潮略減，但隨著...
86街反遊民所抗議已來到第98天，現場民眾表示前兩周由於氣溫轉涼人潮略減，但隨著天候變暖民眾也更有動力前來現場支持。(記者馬璿/攝影)
現場多位警員架起圍欄，力阻抗議人潮靠近記者會中心。
現場多位警員架起圍欄，力阻抗議人潮靠近記者會中心。

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